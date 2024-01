La sfida tra veterani e outsider, per un mese sarà caccia al voto 

La parità di genere come obbligo di legge per mantenere in equilibrio le candidature ed evitare la storica prevalenza degli uomini sulle donne. È questo l’unico punto di contatto tra le ventisei liste delle Regionali 2024.

Sguardo d’insieme

Per il resto, ogni forza politica, con la propria rosa di aspiranti consiglieri e consigliere, gioca autonomamente la partita del consenso. Una sfida elettorale che segna il passo non solo tra schieramenti ma anche dentro le coalizioni. Si aggiunga che l’omogeneità manca già ai nastri di partenza: nella fila di tutti i cinque aspiranti governatori (il 25 le candidature) ci sono partiti che si presentano alle urne con meno di sessanta nomi. A questa quota si arriva sommando i venti di Cagliari; i dodici di Sassari; i sei a testa di Nuoro, Oristano e Olbia-Tempio; i quattro del Sulcis e del Medio Campidano; i due dell’Ogliastra.

Campo largo

La coalizione a trazione Pd-M5s è la più numerosa, con dieci liste e Alessandra Todde candidata governatrice. Gli onorevoli uscenti sono 24. Non si ricandidano in cinque, di cui tre Pd (Gianfranco Ganau, Cesare Moriconi e Rossella Pinna) più il progressista Massimo Zedda ed Elena Fancello, ex grillina passata col Psd’Az. Ma i dem a Cagliari ingaggiano l’avvocata Anna Maria Busia. Torna col centrosinistra un altra ex M5s, Carla Cuccu, che era andata destra con Idea Sardegna e adesso corre col Campo largo. Lo fa attraverso Fortza Paris, altra lista che si è spostata a sinistra, al pari di Orizzonte Comune, promosso da Franco Cuccureddu, onorevole nel 2009 con Cappellacci.

L'area Truzzu

Lo schieramento guidato dal sindaco di Cagliari si presenta alle urne con svariate novità rispetto alle Regionali vinte cinque anni fa. Intanto: il partito leader non è più la Lega, abbinata al Psd’Az; adesso “comandano” i Fratelli d’Italia che hanno fatto campagna acquisti proprio nel Carroccio. Dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, all’ex assessore regionale Giorgio Todde (Trasporti). Gli Fdi sardi li guida il capogruppo in Consiglio regionale, Fausto Piga, ricandidato anche lui. In Ogliastra corre Silvia Melis, sequestrata dall’Anonima nel ‘97, a Cagliari Corrado Melis, ex segretario particolare di Truzzu. Alla Lega ha portato via un big pure l’Udc, precisamente Mario Nieddu, ex titolare della Sanità sarda. I Riformatori hanno fatto il pieno di amministratori locali, tra cui Giorgio Fresu, consigliere a Posada. Antonello Peru e Stefano Tunis sono il sigillo sul Grande centro.

Coalizione sarda

Renato Soru è candidato per la terza volta alla presidenza della Regione. Dal Campo largo gli attribuiscono la responsabilità del divorzio dal Campo largo, ma non è scontato che le cinque liste della rivoluzione gentile sarebbero andate con la Todde. È rinato Progetto Sardegna, dove corrono, tra gli altri, l’avvocato sassarese Agostinangelo Marras, l’ex dem Romina Mura e l’imprenditore dei culurgiones, Vito Arra. Gli indipendentisti sono (quasi) tutti con Soru: dai Liberu Giulia Lai e Pier Franco Devias, a Emanuela Cappai, la maestra con la sclerosi demansionata. Un caso nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA