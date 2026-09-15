La sfida tra quartieri va a San Giovanni 

È il rione di San Giovanni il vincitore della quinta edizione di Bixinaus. Con 1.670 punti, per il secondo anno di fila, lo storico rione ha conquistato il trofeo dei giochi di vicinato che si sono tenuti lo scorso fine settimana. Un'edizione da record per una delle manifestazioni più attese dai residenti, che ha visto ben cinquecento iscritti, superando il primato del 2025 di trecentocinquanta partecipanti. Anche quest'anno bambini, ragazzi e adulti di tutte le età hanno gareggiato per il titolo più ambito: dopo due giornate intense e ventidue giochi, tra sport e quiz, il paese si è tinto nuovamente di giallo, il colore rappresentativo del quartiere vincitore. Un'iniziativa non solo di sana competizione ma, prima di tutto, di socialità, con l'obbiettivo di far riscoprire lo spirito di vicinato e creare comunità, partendo proprio da chi vive accanto. «Bixinaus dimostra che un paese non è fatto solo di case, strade e piazze, ma soprattutto delle persone che lo abitano. La gara è stata soprattutto un pretesto per ritrovarci. La vera vittoria non è la coppa ma vedere una comunità intera unita. Questa è l'energia che vogliamo lasciare a San Sperate anche quando i giochi finiscono», ha commentato Grazia Beatrice Fois, del rione vincitore. «Per noi la vera conquista è stata vedere così tante persone che hanno dimenticato telefono e social per due giorni, mescolandosi tra loro e socializzando a prescindere dal colore della maglietta», hanno aggiunto Federico Bratzu e Luca Vassallo, del quartiere dei Redentoristi, secondo classificato. Terzo e quarto posto, invece, per il rione di Santa Suja e per quello di Santa Lucia.