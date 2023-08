La sfida tra poeti a S’Olivariu regala tre opere d’arte 

“Le strade della poesia” ha selezionato le tre poesie che, dopo essere trascritte in una mattonella di ceramica, saranno installate nei muri di Gonnesa.

La serata conclusiva del concorso, organizzato dall’associazione Radici e Ali con il patrocinio del Comune, si è svolta nel parco di S’Olivariu. La serata, presentata da Sara Marrocu, è stata scandita dalla lettura, eseguita dai singoli autori, di tutte le poesie in gara, intermezzate dall’armonica di Lino Raia. Un sfida tra poeti davvero avvincente Le tre poesie scelte dalla giuria sono “Sui tetti di Ozieri” di Francesca Petrucci, “Speranza” di Franco Carta e “All’improvviso” di Daniela Aretino. «Le tre poesie - ha messo a verbale la giuria - si segnalano, oltre che per il valore poetico intrinseco, anche per la trasparente chiarezza del testo che le rende atte allo scopo di permettere l’accesso, tramite l’installazione sui muri di Gonnesa, al pubblico più vasto».

La giuria del concorso, infine, ha segnalato una quarta poesia per il particolare valore poetico, “Esule” di Alessandra Sorcinelli. Prossimamente le tre poesie selezionate per questa seconda edizione di “Le strade della poesia” saranno installate nei muri di Gonnesa, dove già è possibile leggere le poesie dello scorso anno.

