La sfida sui sentieri della Malvasia  

Giovanni Antonio Zucca presidente dell’Unione dei comuni della Planargia confida molto nelle potenzialità del territorio dopo questo intervento che «connetterà le storiche vigne e cantine per potenziare la vallata di Modolo, un anfiteatro naturale, per farne un formidabile traino del turismo, in cui crediamo molto. Un turismo esperienziale e complementare a quello del mare. I cammini storici saranno funzionali per gli amanti del trekking per un contatto più stretto con l’ambiente endemico e per conoscere e apprezzare le ricchezze storiche e architettoniche. Questo intervento è una buona base per il futuro rilancio della Planargia che va riscoperta e promossa a livello internazionale».

La vallata della Malvasia presto sarà un attrattore turistico formidabile grazie alla sentieristica riqualificata che valorizzerà le sue preziose vigne incastonate in un ambiente agricolo incantevole che abbraccia il mare limpido della costa centro occidentale dell’Isola. Le risorse economiche non sistemeranno tutti i sentieri, per fare questo occorrerebbero molti più fondi, però ne miglioreranno tanti per interconnettere gli antichi poderi e le storiche cantine che producono il pregiato vino. Saranno i nodi cruciali della rete, i fulcri della valorizzazione dell’intero territorio.

Iniziano a prendere forma i progetti della Programmazione territoriale “La Sapienza del Villaggio” nella Planargia. Il lavoro di restauro della concattedrale dell’Immacolata di Bosa, 700mila euro, è finalmente partito da un mese circa, necessario per sistemare la cupola e salvaguardare i preziosi affreschi al suo interno. Inoltre è stato appaltato il consistente intervento de “I percorsi della vallata della Malvasia” per un milione e 900mila euro: la realizzazione di una rete di percorrenza turistica della vallata mediante il ripristino e il pieno recupero funzionale di vecchi camminamenti coinvolgendo Modolo (comune capofila), Bosa, Flussio, Magomadas, Suni e Tinnura. Una proroga tecnica invece è stata chiesta per terminare il progetto che interessa Bosa e Magomadas: il percorso ciclo-pedonale da Bosa Marina a Turas quindi a Magomadas.

Enoturismo

Le aspettative

Le opere

A eseguire i lavori una impresa edile di Tortolì, salvaguardando la natura endemica, valorizzando le aziende vitivinicole e offrendo un ambiente inviolato agli amanti di camminate e agli appassionati di escursioni, con la possibilità di visitare tutte le aziende produttrici della Malvasia. I sentieri risistemati potranno essere inseriti nei percorsi del Club Alpino Italiano.Soddisfatto il sindaco di Bosa Piero Casula: «un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei sentieri, sistemazione abbellimento di piazzole e belvedere, collegando i percorsi già esistenti e mettendo in rete tutte le cantine per la valorizzazione e promozione turistica totale della vallata della Malvasia».

