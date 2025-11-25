La sfida resta la prevenzione 

HIV: come prevenire?

La prevenzione dell’HIV è una conquista della medicina moderna ed è una sfida aperta. Infatti non mancano le nuove diagnosi legate a disinformazione o a difficoltà ad accedere ai Servizi. Strumenti farmacologici come la PrEP (profilassi pre-esposizione) e la PEP (profilassi post-esposizione) sono in grado di ridurre drasticamente il rischio di trasmissione. Farmaci innovativi long-acting come il lenacapavir, semestrale, o il cabotegravir, semplificano la vita e migliorano l’aderenza. Strategie digitali e AI sono nuovi ulteriori strumenti di prevenzione. Prevenire l’HIV, a tutela della salute individuale e collettiva, non è solo una scelta sanitaria, ma un atto dovuto di responsabilità e solidarietà.