La sfida per il presepe più bello, per votare è sufficiente un like 

Dopo i negozi, tocca ai quartieri. Partito ieri il concorso per la più bella vetrina di Natale, stasera sarà la volta dei presepi dei rioni. L’idea è sempre della Pro Loco che mira a premiare chi si è dato più da fare a realizzare una Natività e a ricreare un villaggio di Betlemme che sia il più suggestivo possibile. Sia che sia allestito nelle attività, nelle scuole, nei rioni o nelle chiese.

Ed è già meta di selfie il presepe della rivendita di piante Bons House in via Porcu, dove è stato realizzato un originalissimo presepe con personaggi, casette e giostrine che sembrano uscite da un mondo di fiaba.«L’abbiamo allestito con l’aiuto di mia zia Betty», racconta il titolare Alberto Pisanu, «è lei che ci ha dato i personaggi di quando era bambina, degli anni Ottanta. È il primo anno che lo facciamo e siamo molto contenti perché le persone si fermano per fare le fotografie».

E poi c’è l’enorme villaggio del presepe della legnaia di Pierpaolo Pau in via San Francesco, che , come ogni anno, ha inserito i personaggi tra tronchi, sughero e pietre tutte raccolte in campagna. «Quest’anno» racconta Pau, «abbiamo fatto ancora le cose più in grande». Attira gli sguardi anche il presepe della farmacia Mura in via Pola mentre Carmela Stocchino e suo marito Luigi Pippia hanno realizzato un suggestivo presepe nel cortile della loro casa campidanese in via Battisti. Per votare basta entrare nella pagina Facebook Pro Loco Quartu e mettere un like al presepe preferito.

