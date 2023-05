La sfida nella sfida tra Lapadula e Pohjanpalo  

Prima del via, il numero 9 riceverà il premio. Ma poi sarà Cagliari-Venezia, Lapadula contro Pohjanpalo. E pensare che per entrambi l'inizio di stagione era stato particolarmente complicato, con una sola rete nelle prime dieci giornate, contro il Benevento per il rossoblù, proprio contro il Cagliari per il finlandese, sbarcato in laguna dal Bayer Leverkusen, ma dopo una stagione da protagonista in Turchia, con il Rizespor.

«Vero e proprio trascinatore del Cagliari, Gianluca Lapadula ha messo in mostra tutte le sue qualità, dimostrando di essere un punto di riferimento fondamentale per temperamento e apporto alla squadra», si legge nella motivazione del premio, che ha visto il bomber rossoblù votato dai giornalisti dei broadcaster ufficiali del torneo. Lui ringrazia dal sito del Cagliari: «Un premio che mi ripaga del lavoro fatto con i miei compagni in questa stagione, ed è con loro, il mister, lo staff, tutto il Club e i tifosi del Cagliari che voglio condividerlo. Insieme vogliamo guardare ai prossimi, immediati impegni che abbiamo all'orizzonte. Ogni riconoscimento individuale è frutto di un lavoro di squadra, ed è questa la strada che dobbiamo perseguire quotidianamente. Di una cosa sono certo: il lavoro paga sempre. Dedico questo traguardo alla mia famiglia, sempre presente nel sostenermi e tifare per me».

Diversi, diversissimi, ma con un innato senso per il gol nel sangue. A loro, a Gianluca Lapadula e Joel Pohjanpalo, questa sera Cagliari e Venezia si aggrappano, chiedendo le reti per continuare a sognare il ritorno in Serie A. Il capocannoniere del campionato (21 gol) contro il vice (19). E Lapadula da ieri è anche l'Mvp della stagione, col premio della Lega di B che gli verrà consegnato oggi, prima della sfida playoff con i lagunari.

Lapa su tutti

Falsa partenza

La svolta

Il numero 9 del Cagliari si sblocca con la Reggina e va a bersaglio per quattro partite di fila, e anche l'uomo venuto dal freddo trova nella Reggina la scintilla giusta per iniziare a creare il suo feeling col gol, segnando altre tre reti nelle successive due giornate. Entrambi chiudono il girone d'andata con un bottino personale di 7 reti. Ma a incidere, e non poco, sono anche gli arrivi in panchina di Ranieri e Vanoli.

Un 2023 da bomber

Nel nuovo anno Lapadula va a segno 14 volte in diciotto partite, con tre doppiette, Pohjanpalo 12 in diciannove giornate. Un poker al Modena gli consente di superare tutta la concorrenza e agguantare in vetta alla classifica proprio il rivale cagliaritano. Ma nelle ultime quattro giornate, Lapadula si riprende lo scettro, con quattro gol contro i due di Pohjnapalo, e conquista per la seconda volta in carriera il titolo di cannoniere cadetto a quota 21, contro le 19 reti del ragazzo di Helsinki.

Il giorno della verità

Due animali d'area, visto che Lapadula il suo bottino lo ha raccolto tutto nei sedici metri avversari, mentre Pojhanpalo in due circostanze è uscito dalla zona letale. L'italo-peruviano, a dispetto della differenza d'altezza (i suoi 178 centimetri contro i 186 del finlandese), è anche il miglior goleador nel gioco aereo, con ben 7 centri di testa. Ma negli scontri diretti in campionato, il veneziano vince 1-0. Oggi, però, conta solo andare avanti.

