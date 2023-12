La sfida natalizia delle case addobbate con luci e “sparaneve” 

Cascate di luci, sentieri luminosi, giochi di flash e di ombre che si intersecano inseguendo i personaggi del mistero della natività. Nel Sulcis Iglesiente spopolano gli allestimenti delle luci di Natale all’esterno (e spesso pure all’interno) delle abitazioni: ormai è diventa una sfida fra cultori della materi e una gioia per chi si trova a passare davanti alle case che diventano vere e proprie attrazioni.

Nel Sulcis

Come dimostra a Cortoghiana, frazione di Carbonia, la casa della famiglia di Oriano Melis, figlio di Francesco e Agnese, un allestimento che dal giardino al portico interno non ha lasciato libero un centimetro quadrato: in questi giorni, dopo il tramonto, c’è chi si reca appositamente a Cortoghiana per ammirare le mille luci: «Uno degli aspetti che più ci piace – confessa Oriano Melis – è regalare qualche minuto di felicità ai bambini e alle famiglie: abbiamo iniziato cinque anni fa con piccole luci e col passare del tempo ci siamo accorti di poter creare molto di più dedicando attenzione ai dettagli». È decana degli allestimenti Eloise Carboni, la cui casa a San Giovanni Suergiu è un’esplosione di intrecci e di colori: «Sono ormai quindici anni, dal 2008, che disegno la mia casa con fili di luce scintillanti: l’intento è quello di far brillare la mia casa per Natale ogni anno in modo diverso senza mai eccedere inutilmente: sfrutto un giardino molto grande». A brevissima distanza, sempre a San Giovanni Suergiu, è una meraviglia anche la casa della sorella Sara Carboni e del marito Stefano Mascia: «Sin da piccola in famiglia abbiamo sempre atteso con gioia questa festività e trascorrere del tempo ad allestire la casa è un momento molto sentito: questo stato d’animo lo abbiamo sempre mantenuto e ripetuto, peraltro decorare e celebrare le occasioni speciale è anche diventato il mio lavoro».

L’Iglesiente

Spopolano, tra Domusnovas e Musei, alcune abitazioni dalle decorazioni e luminarie veramente “esagerate”. In via Satta a Domusnovas non passa serata in cui qualcuno non marchi visita nella casa luminosissima di Davide Pani, quest’anno impreziosita da 11 mila led intelligenti capaci di produrre 33 mila giochi di luce abbinati a canzoni natalizie che lui stesso sequenzia. «Tra le novità - spiega - ci sono 3 lampadine giganti che “cantano” le canzoni e uno sparaneve che si attiva quando qualcuno entra in cortile. Anche quest’anno figuriamo tra gli utilizzatori a livello mondiale del software di gestione delle luci “Xlights around the world 2023”». Mutuando un’usanza americana, la famiglia usa accogliere i tanti curiosi distribuendo candy canes (i coloratissimi ombrellini di zucchero) e cioccolati. «Già oltre 200 gli ombrellini offerti ai più piccoli, abbiamo dovuto fare scorte», scherza Pani.

Nella principale strada d’ingresso al paese c’è anche la grande dimora della famiglia Cherchi nella quale da alcuni anni prende forma un “giardino incantato” con innumerevoli gonfiabili luminosi, decorazioni e luci che creano babbi natale, renne, elfi e altri personaggi incantati. «Fa tutto mio marito su ispirazione di mia madre che è un’eterna bambina ma la collezione cresce anche grazie ai pezzi che tutti noi doniamo», spiega Antonella Cherchi. «L’attenzione dei curiosi? Non manca: in strada si rischia il tamponamento, capita continuamente di sentire clacson e frenate improvvise». Oltre 50 led luminosi e migliaia di lampadine bianche rendono sfavillante anche la villetta di Attilio Manis ed Erica Pireddu, a Musei. Renne, pupazzi di neve, globi e un percorso incantato tra giardino e casa, sono opera di Erica e della cugina Claudia. «Siamo un po’ nascosti - osserva la padrona di casa - ma non mancano i curiosi che passano a scattare foto. L’anno prossimo contiamo di migliorare: c’è da studiare qualcosa per impreziosire il tetto».

