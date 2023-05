La sfida in Serie B assente da 19 anni  

Sono 19 anni che Cagliari e Palermo non si affrontano nell’Isola in Serie B: dopo il 3-2 del 15 febbraio 2004, incroci soltanto fra A e Coppa Italia.

La grande rimonta

Il Cagliari di Reja nel 2003-04 è nel pieno del rilancio che porterà alla promozione in A, ma si trova davanti un vero scontro diretto. Al 42’ i rossoblù sbloccano il punteggio: punizione di Zola e colpo di testa di Abeijón, al primo gol dal rientro dopo la parentesi di qualche mese al Como. Il Palermo però gioca una prima metà di ripresa di spessore: Gasbarroni pareggia al 49’ e, su sponda di Toni, al 67’ capovolge il risultato. Subito dopo Reja azzecca la mossa dalla panchina mettendo l’uomo decisivo: Langella. È lui a propiziare il pareggio al 79’ con un cross da sinistra che manda in tilt Emanuele Filippini autore di un intervento maldestro che gli costa l’autogol. E a 3’ dal 90’, su progressione da destra di Suazo, proprio Langella si inserisce sul secondo palo e mette in rete facendo esplodere il Sant’Elia: terza vittoria consecutiva e aggancio ai rosanero al terzo posto.

Il bilancio

Gli ultimi due Cagliari-Palermo in Sardegna sono entrambi in Coppa Italia e il 12 agosto: nel 2017 finisce 5-3 ai rigori, nel 2018 termina 2-1. In totale in casa 23 vittorie rossoblù e 2 rosanero, 9 i pareggi.