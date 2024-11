La sfida in musica dei TeeDoò Undici tracce nel nuovo album 

In questi giorni sarebbero dovuti essere sul palco di San Marino, alle finali europee del Tour music fest 2024, ma stavolta la formazione abbasantese TeeDoò ha deciso di rinunciare. Troppo alti i costi per partecipare all’evento in un momento della loro carriera che li vede impegnati nella pubblicazione del secondo album. Ma le soddisfazioni non mancano. Tre i giovani che compongono il gruppo: Gioele Medde, 24 anni, programmatore informatico e bassista, Claudio Murgia 27 anni, impegnato in un dottorato di ricerca con l’Università di Sassari, voce e chitarrista, e Paolo Licheri, 29 anni, impegnato nel conseguimento della magistrale in Psicologia, batterista e voce.

Il nome del gruppo è quasi onomatopeico e nasce quasi per caso, frutto di un suono buffo che ripeteva uno dei componenti. L’album di esordio è su Spotify. «Ora stiamo lavorando a quello nuovo che uscirà tra due mesi e contiene undici tracce» spiegano i ragazzi. Canzoni che parlano di sentimenti, attenzioni, delusioni, ricordi e anche di politica. «Facciamo canzoni solo nostre, i testi sono scritti principalmente da Claudio, poi arrangiamo i pezzi tutti insieme. Il nostro è uno stile con influenze funky, blues, fusion», spiegano i TeeDoò. Rinunciare al festival non è stato semplice. «Partecipare al Tour music fest è stata una bellissima esperienza, che ci ha dato modo di confrontarci con altre realtà. Ora però dovevano fare una scelta», concludono i ragazzi.

