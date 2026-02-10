La sfida in famiglia va al padre allenatore 

Padre allenatore e figlio calciatore. Avversari. Non un caso frequente ma neppure così raro in ambito professionistico, sia nazionale sia internazionale. E neanche in quello dilettantistico sardo, dove gli esempi non mancano.

La partita

L’ultimo dei quali risale ad appena tre giorni fa quando, allo stadio Signora Chiara, in occasione del match di Eccellenza tra il Calangianus e l’Atletico Uri è andata in scena la disfida della famiglia Marini: sulla panchina dei padroni di casa c’era Simone, in panchina con l’Uri (maglia numero 13) il figlio Mattia. Che poi è entrato in campo al 20’ della ripresa, coi giallorossi galluresi in vantaggio per 1-0, rendendo l’emozione ancora più intensa.

I precedenti

Non mancano esempi di questo tipo, anche di livello elevato. Il caso più emblematico è quello legato alla dinastia dei Maldini: il difensore Paolo e il padre Cesare suo allenatore nella Nazionale maggiore e nell’Under 21. E poi l’olandese Johan Cruiff che dalla panchina del Barcellona dispensava consigli al figlio Jordi. In Italia c’è stato il caso di Pierpaolo Bisoli, ex mediano del Cagliari, che ha avuto modo di allenare il figlio Dimitri nel Brescia. E di un’altra vecchia coscienza rossoblù, Eusebio Di Francesco, che sulla panchina del Sassuolo si trovò come avversario con la maglia del Bologna il figlio Federico. Un caso, quest’ultimo, che somiglia molto a quello vissuto nella partita tra Calangianus e Uri.

Tre giorni fa

Torniamo a domenica scorsa. Mattia Marini entra in campo e, passato qualche minuto, scaglia un tiro che trafigge il portiere di casa: è l’apoteosi, ma l’urlo di gioia si spezza in gola perché l’arbitro ha già interrotto l’azione per una precedente irregolarità.

Il gol avrebbe rimesso in parità il risultato e, chissà, magari “minato” la serenità familiare. Per la cronaca, la gara è terminata 2-0. E a fine match il padre ha confidato: «Mio figlio è più bravo di quanto lo fossi io alla sua età, però spero abbia lo stesso amore e rispetto che ho avuto io per questo sport, che mi ha dato davvero tanto. Così facendo oltre che divertirsi potrà raccogliere delle soddisfazioni».

Per chiudere, ecco alcune situazioni simili in Gallura: nel Lauras l’allenatore è Franco Scano e in campo gioca il figlio Marco; così anche nel Palau, con Vittorio Serio in panchina a dirigere il figlio Michele.

