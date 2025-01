La sfida in chiesa: misericordia sui gay 

New York. Sfidato in chiesa da una donna vescovo, Donald Trump contrattacca: Mariann Budde, che ha usato il pulpito della National Cathedral per implorarlo a usare «misericordia» verso gay e migranti, è «una radicale di sinistra cattiva e non intelligente». Trump si aspetta ora pubbliche scuse da parte della religiosa e della congregazione episcopale, mentre reazioni di sdegno sono emerse tra i repubblicani: per il senatore dell’Alabama Tommy Tuberville, Budde «sputava odio», mentre il deputato della Georgia Mike Collins ne ha chiesto «la deportazione» e il predicatore evangelico Franklin Graham ha definito la National Cathedral «tempio di Satana in mano ad attivisti Lgbtq».

La predica è stata un raro momento di dissenso in giorni di crescenti abbracci a Trump da parte di leader del business e della politica, mentre il neo presidente continua a emanare ordini esecutivi che danno il tono della nuova amministrazione: l’ultimo riguarda la messa in aspettativa dei dipendenti degli uffici Deia (Diversità, Inclusione, Equità e Accessibilità), i cui uffici stanno per chiudere. Indignato dal «tono sgradevole» della «cosiddetta vescovo», il tycoon l’ha accusata di «odiare Trump in modo duro» e di «aver portato la chiesa nel mondo della politica in modo molto scortese». Trump ha definito il sermone «cattivo nel tono, non convincente nè intelligente».

