La sfida di Sanna «Sono l’uomo giusto per dare una svolta» 

Dal 2006 al 2010 è stato consigliere provinciale e poi fino al 2018 consigliere comunale. Ora ritorna in pista con l’obiettivo di diventare sindaco di Monserrato. Efisio Sanna, ingegnere, 67 anni, sposato e padre di un ragazzo, ha lavorato come insegnante e ha svolto attività sia nel campo delle opere idrauliche che in quello dell'edilizia e urbanistica. A sostenerlo Pd, Adesso Sardegna e Cultura è Libertà.

Cosa l'ha spinta a candidarsi?

«Tanti ex colleghi consiglieri e tanti cittadini hanno detto che sarei la persona giusta per risolvere problemi annosi e dare una svolta al governo della città».

Cosa è cambiato rispetto a cinque anni fa?

«Poco. Ad esempio, nessun intervento contro la desertificazione della città e lo spopolamento».

Se eletto, cosa farà nei primi cento giorni?

«La definizione dei Piani di risanamento urbanistico per rendere operativo quello delle aree tra l'abitato e la 554 e avviare il Pru Su Tremini - S'Ecca S'Arena dove occorre superare problematiche paesaggistiche e di assetto idraulico. Poi urbanizzazione di Terra Teula, prossima alla cittadella universitaria ma dove ci sono decine di case condonate. Affidamento di Casa Masala, che già da anni è utilizzabile, verificando la necessità di ulteriori opere. Riesaminare criticamente, con la partecipazione del Consiglio comunale e dei cittadini, il piano di opere pubbliche, in particolare per le strutture e gli edifici scolastici non in uso, destinabili a usi sociali e culturali. Semplificare le norme edilizie».

Riuscirà Monserrato ad avere la guardia medica?

«Con l'Ats è stato concordato l'insediamento della Casa della salute, che dovrebbe dare ai cittadini i servizi di base per cura e monitoraggio di patologie croniche. L' adeguamento strutturale è semplice, ma ci sono problemi per avere dall'azienda sanitaria la disponibilità di specialisti, ma almeno la guardia medica ritengo possa essere attivata e lo chiederemo all'azienda sanitaria. Penso all'affidamento di spazi ai medici di base, dove possano attivare la medicina di gruppo, in un ambito di tempo più lungo rispetto all'orario di ambulatorio del singolo medico. Nella Casa della Salute può esserci anche spazio per una casa per anziani».

Quali “incompiute” pensa di riuscire a portare a termine?

«Ho già citato Casa Masala, centro diurno per sofferenti mentali, ancora inutilizzata. Serve dare un assetto ai giardini di via del Redentore, estendendo la sistemazione dal lato dell'ex mercato civico per riportare in centro il mercato del giovedì. Serve poi un catasto strade che definisca le priorità di intervento e un Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche). Bisogna fare manutenzione delle case di edilizia residenziale pubblica e degli impianti sportivi anche di recente realizzazione nel cosiddetto comparto 8».

Riuscirà a risolvere i problemi principali di Su Tremini e S’Ecca e S’Arena?

«È fattibile con i piani di risanamento, di pertinenza del Comune. Una volta approvati, non sono soggetti a verifiche della Regione. Così si possono risolvere anche i problemi di Terra Teula. Per la 554 invece penso a un viale urbano con marciapiedi, piste ciclabili, illuminazione e tre attraversamenti ciclopedonali».

RIPRODUZIONE RISERVATA