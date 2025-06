La sfida di Programma US «Cresciamo con le imprese della nostra Sardegna» 

Quando il mercato si sarà assestato, almeno un terzo degli acquisti globali sarà online. Ecco perché il Programma US, oltre alla formazione d’eccellenza e alla comunicazione multimediale, punterà anche sui servizi. E in particolare sull’e-commerce.

Il piano

«La nostra piattaforma VaiOnLine darà la possibilità di vendere i propri prodotti senza doversi occupare di certi temi come privacy, logistica, customer care e pagamenti», ha spiegato il direttore generale del gruppo L’Unione Sarda Lia Serreli, nel corso della presentazione del progetto per lo sviluppo imprenditoriale, manageriale e professionale, ieri a Sassari nella sede della Camera di Commercio.

L’idea di fondo è quella di contribuire alla crescita del tessuto economico dell’Isola, costituito in gran parte da piccole e medie imprese, in grado di dare lavoro a oltre 400mila persone. Come? Trasformando la complessità in semplicità.

I temi

Il fisco, la burocrazia, le norme sulla sicurezza e la gestione dei dipendenti, i clienti da tenere stretti – e altri da conquistare – il bilancio da chiudere e il finanziamento da chiedere in banca: guidare un’impresa significa stare al volante di una macchina complessa, anche se è scattante e già rodata.

«E in Sardegna queste difficoltà, comuni a tutte le regioni d’Italia, vanno moltiplicate almeno per dieci», ha detto l’editore del gruppo Sergio Zuncheddu. «La formazione può cambiare la vita di un imprenditore e di un’azienda. Per aiutare i nostri clienti abbiamo scelto di stringere una partnership con i migliori del settore». Ovvero con Sda Bocconi. Ma non solo.

La scuola

«Le piccole imprese sono il motore della Sardegna e in generale dell’Italia», ha sottolineato la docente dell’università milanese Marina Puricelli, direttore esecutivo della Scuola d’impresa che prenderà il via in autunno a Cagliari, nella sede dell’Unione Sarda. «Purtroppo non tutte le aziende sono forti: le deboli, quelle gestite male, rischiano di essere spazzate via dal mercato. Ecco perché non bisogna farsi cogliere impreparati». Il percorso di alta formazione di Programma US sarà «cucito» a misura per le imprese sarde, grazie anche alle lezioni dei docenti del Politecnico di Milano, con corsi che spazieranno dalla marketing all’intelligenza artificiale applicata alle piccole e medie imprese. E poi: turismo innovativo, agribusiness (progettazione e gestione di un’impresa agricola), valorizzazione dell’industria agroalimentare, del patrimonio culturale e dell’artigianato locale. Al calendario si aggiungeranno anche i seminari – su temi specifici dedicati alle aziende sarde – dell’università di Cagliari.

I servizi

Per crescere le imprese hanno bisogno di comunicare con i clienti. Quelli storici e quelli futuri. Programma US può contare su un gruppo editoriale che può vantare più di un milione e 100mila contatti certificati. «L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina e unionesarda.it», ha ricordato il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì, «entrano nelle case di tutti i sardi, con equilibrio, attenzione e passione». I media del gruppo raccontano e racconteranno anche la vita delle imprese.

