La sfida di Orban: «Salis terrorista» 

Le date cerchiate di rosso sono il 23 settembre e poi del 7 ottobre. Martedì la commissione Affari Legali del Parlamento europeo dovrà esprimersi sull’immunità per Ilaria Salis, detenuta per quasi un anno in un carcere ungherese di massima sicurezza e scarcerata dopo l’elezione a Strasburgo con Avs. Se passasse il sì alla revoca, il 7 ottobre dovrà esprimersi il Parlamento europeo in seduta plenaria, e saranno decisivi i 188 voti del Ppe: l’eurodeputata della Sinistra eviterà di tornare in carcere se almeno un terzo dei popolari voterà insieme al fronte progressista. In caso di perdita dell’immunità, invece, il governo guidato da Viktor Orban potrebbe emettere un mandato di cattura internazionale.

Le coordinate del carcere

«Sono giorni difficili - racconta Salis a “Repubblica” - ho fiducia nei miei colleghi chiamati al voto sull'immunità, ma sì, sono preoccupata. Lo scenario che potrebbe aprirsi è terrificante. Se il parlamento dovesse revocarmi l’immunità, ripartirebbe il mio processo a Budapest: un processo farsa, con una sentenza già scritta, svolto in assenza di garanzie democratiche. Un processo in cui è impossibile difendersi e nel quale rischierei fino a 24 anni di carcere, una pena spropositata rispetto ai fatti che mi vengono contestati». E tanto per acuire la tensione, il portavoce del governo ungherese ha inviato via X a Salis le coordinate del carcere di massima sicurezza in Ungheria

AntiFa fuori legge

Intanto Orban (in linea con Trump) ha deciso di dichiarare “organizzazione terroristica” il gruppo AntiFa: «Sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all’Ungheria sullo stato di diritto», ha detto riferendosi proprio a Salis. Troppo per il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Non credo che la Salis sia una terrorista. Ha idee molto diverse dalle mie, c’è un processo che la riguarda, ma non mi risulta che sia una terrorista». E a difendere l’eurodeputata, oltre a Pd e Si, c’è anche Giovanni Donzelli di FdI: «La Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, che io non condivido - perché sono contrario a chi difende le occupazioni delle case - ma in democrazia anche le opinioni molto diverse dalle mie devono avere massima possibilità di potersi esprimere».

