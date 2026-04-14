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L’outsider.
15 aprile 2026 alle 00:18

La sfida di Matta: «Turismo e identità le parole d’ordine» 

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È l’outsider delle prossime elezioni amministrative in programma il 7 e l’8 giugno. Il terzo incomodo nel duello tra il centrosinistra guidato dal sindaco uscente Graziano Milia e il centrodestra che alla fine ha deciso di puntare su Marco Porcu di FdI.

La sfida di Roberto Matta, imprenditore e candidato sindaco con il suo movimento Turismo e progresso, parte dal rilancio della costa quartese. «L’obiettivo è fare del turismo il motore reale di sviluppo economico, sociale e culturale di Quartu», spiega Matta, «con una visione che supera il modello stagionale e costruisce una destinazione capace di vivere tutto l’anno, tra cultura, ambiente, enogastronomia e sport».

Al centro del suo programma c’è anche la riqualificazione di Flumini e dell’intero litorale quartese: «Non più periferia, ma infrastruttura strategica della città. Servizi, mobilità, qualità urbana e tutela del paesaggio diventano leve di sviluppo, non promesse da campagna elettorale». Ma non solo «Accanto», dice ancora, «puntiamo sul rilancio del centro storico, oggi svuotato e privo di una visione: recupero del patrimonio, sostegno alle attività, creazione di spazi culturali e percorsi urbani. Restituire identità e vita al cuore di Quartu è una scelta politica, prima ancora che urbanistica». E ancora: il progetto “Quartu Waste Hub”, che punta su economia circolare, decoro urbano e nuova occupazione.

Una proposta politica alternativa all’attuale governo della città, e allo schieramento del centrodestra: «Con un’idea semplice ma radicale», spiega Matta, «riportare la politica tra le persone e restituire coerenza alle scelte amministrative».

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