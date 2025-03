La sfida di Marco Carta «Sabato a San Marino mi gioco l’Eurovision» 

Marco Carta è pronto: una nuova sfida musicale lo aspetta. L’obiettivo è l’Eurovision Song Contest 2025, ma prima c'è una gara importante: il cantante sardo, vincitore di “Amici” e del Festival di Sanremo 2009, è stato infatti selezionato tra i 20 artisti in gara al San Marino Song Contest di sabato 8 marzo, che potrebbe garantirgli un posto nella prestigiosa manifestazione che si terrà a maggio nella arena St. Jakobshalle di Basilea. C’è attesa, intanto, per sabato, un giorno che chiude un segmento di vita: «È un periodo tranquillo e ispirato. Mi sento sereno: so che San Marino, in un modo o nell’altro, mi arricchirà, indipendentemente dall’esito».

La scelta

Sulla scelta di partecipare alla selezione, è un pensiero che già gli passava per la testa: «’anno scorso avevo già il pezzo pronto, ma poi ho rinunciato. Non mi sentivo a mio agio. Quest’anno, invece, il brano è diverso e credo sia valido non solo per San Marino, ma anche per un contesto europeo. Ho seguito le sensazioni, come sempre, ponderando poi tutto con cuore e testa. Alla soglia dei 40 anni si fanno scelte più mature».

La canzone

Il brano di Marco Carta – scritto da diversi autori tra cui Tony Maiello – si intitola “Solo fantasia”. Lui torna a essere un interprete puro, come nei primi anni: «È un pezzo onirico, racconta un incontro tra due persone, ma non è chiaro se sia reale o immaginario. C'è romanticismo, sogno, amore e uno scenario di una riviera. Lascio a chi ascolta l’interpretazione».

Quella volta a Berlino

Quando vinse Sanremo, l’Italia non partecipava all’Eurovision: «Sarebbe stato incredibile gareggiare già nel 2009, anche solo per il confronto con artisti di altre culture. Un giorno ero a Berlino, mi sono messo a cantare con un artista di strada. La gente si è fermata ad ascoltarmi e mi sono emozionato. Queste esperienze sono magiche».

Sotto stress

Dovrà fare i conti con una schiera di altri artisti italiani in competizione, tra cui anche la corregionale Bianca Atzei: «Temo tutti e non è retorica. Andrò lì con la mia ombra e con la mia forza interiore, quella che tutti conoscono e che mi ha sempre fatto tenere duro. Ad “Amici” e a Sanremo temevo tutti, ma questa paura mi ha sempre spronato. Lo stress ti fa dare il meglio». Si guarda avanti, incrociando le dita. L’Eurovision non è solo musica, ma anche spettacolo e scenografia. Possibile che, in caso di partecipazione, Marco faccia qualche modifica al suo pezzo, ma anche alla sua esibizione: «L’idea, ancora da valutare, è inserire qualche parola in inglese, per rendere il pezzo più comprensibile al pubblico internazionale. “Fantasia” è già una parola facile in inglese. Poi, se dovessi arrivare sul palco dell’Eurovision, lavorerò su un look che mantenga l’italianità, ma che sia anche audace e adatto al contesto».

«Il mio pubblico»

Intanto tiene i piedi per terra, ricordando il percorso di questi anni, senza troppe reticenze: «La mia vita personale e artistica vanno di pari passo. Ciò che vivo si riflette nella mia musica. Ho raggiunto nuovi traguardi e aggiunto nuove sfide. Non rinnego il passato, ma voglio sperimentare e, se qualcosa non funziona, imparo e miglioro». La kermesse musicale di Basilea stuzzica chiunque: «Le vittorie sono importanti, ma è ancora più importante che il pezzo venga ascoltato con orecchie nuove. L’Eurovision serve a questo: a essere ascoltati. Il mio obiettivo è attrarre l’attenzione con la musica». Quella musica con cui ha saputo costruirsi migliaia di fan fedelissimi: «Non mi hanno mai lasciato solo, nemmeno nei momenti in cui non ero sotto i riflettori. Non dimenticherò mai ciò che hanno fatto per me, mi sono stati vicini sempre». E se vincesse? «Sarebbe la mia prima vera esperienza internazionale. Portare la mia musica fuori dall’Italia è un sogno. Certo, è difficile, perché se non ci sei riuscito nel momento più alto della carriera, dopo diventa ancora più complicato». La sua filosofia è quella di chi sa che bisogna sempre perseverare: «Non mollare, dietro l’angolo ci sono anche le cose belle. Io cerco di stare sempre sul pezzo, poi vediamo come andrà». Le certezze, intanto, sono sui prossimi mesi: l’uscita del singolo e il tour “Solo Fantasia”, con date in tutta Italia: «Partiremo presto e la Sardegna non mancherà. Sarà bello tornare a casa».

