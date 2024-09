La sfida di “Giochi senza frontiere” 

Spirito di competizione e tanta voglia di divertirsi, sabato sera al campo polivalente “Raffaele Piras”. Centodieci concorrenti tra adulti e bambini suddivisi in tre grandi squadre hanno rivissuto l’energia dei grandi eventi popolari con “Giochi senza frontiere”, la manifestazione ispirata al programma televisivo andato in onda per la prima volta in Francia nel 1965.

L’iniziativa, promossa dal Comune è stata pensata per coinvolgere partecipanti di tutte le età, a partire dai 7 anni e offrire così un’occasione unica per sfidarsi in attività ludiche all’insegna del divertimento. «Durante la serata i numeri sono aumentati, da 98 siamo passati a 110 perché continuavano ad arrivare persone che avrebbero voluto giocare», ha detto l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, è stata lei a volere fortemente la manifestazione. «Molto bello, certo ci sono delle cose da perfezionare per il prossimo anno».

Le e gli atleti si sono sfidati nella corsa agli ostacoli, sfida del sumo, gladiatori, gioco palloni maxi e aeroplani. Non solo competizione sportiva dunque, ma ad aver animato la serata è stato soprattutto lo spirito di squadra e il piacere di ritrovarsi insieme, grandi e piccoli, per condividere un’esperienza che va oltre il semplice gioco.

