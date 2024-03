La sfida di Clara: «Faccio le revisioni dei camion» 

Una donna sola al comando. Perché, una donna che passa un esame difficile non dovrebbe fare notizia. Ma quando è l’unica, il discorso è diverso. Clara Ferru è la prima in Sardegna ad aver superato l’esame della Motorizzazione Civile che le consente di revisionare mezzi sopra i 35 quintali, in altre parole camion. Uno scoglio che ha spaventato molti colleghi: «al corso eravamo 15», racconta, «e all’esame nelle due sessioni siamo passati a 5 in totale». Con questo pezzo di carta potrà andare ovunque chiamata a revisionare mezzi pesanti. Ma non nella sua officina: «perché non ci deve essere conflitto di interessi», spiega.

La famiglia

Una strada tracciata fin dalla più giovanissima età: «in questo ambiente sono praticamente nata». Da anni ha preso le redini dell’officina di famiglia, dove si occupa di riparazioni e revisioni di auto, pienamente approvata dai genitori: «nessuno mi ha imposto qualcosa. Semplicemente mi è venuto naturale». Un’adolescenza in officina: «spesso dopo i compiti andavo a dare una mano, o anche durante le vacanze, anche se era difficile stare lì dentro mentre guardavo le mie compagne di classe andare al mare ogni mattina. Ma presto mi sono resa conto di amare questo lavoro». E il sessismo purtroppo non è mancato sotto forma di battute, sguardi e frecciatine: «non le conto più. Uno mi aveva detto che nella sua macchina non entravano donne alla guida, un altro è rimasto stizzito perché entravo a fare la frenatura. All’inizio ci restavo male. Ora non ci faccio più caso. E poi a Sestu sono tanti i clienti che mi cercano, che tornano, anche da anni».

La sfida

Perché Clara è una maratoneta: affronta ogni sfida con la determinazione di chi sa cosa fare, e non manca un passo: «durante il corso venivo alle lezioni dopo il lavoro. Poi, per preparare l’esame mi alzavo alle cinque per studiare, poi andavo in officina, e finito il turno mi chiudevo dentro ancora un paio d’ore, su quiz e libri. Qui trovo la concentrazione. Ma non bisogna nemmeno trasformarsi in macchine, così mi imponevo di uscire, distrarmi, almeno la domenica». Se qualcuno prova a chiederle dove trova tanta determinazione lei scrolla le spalle e dice: «mi è venuta spontanea perché ci credevo tanto. Quando ami qualcosa ci credi e segui l’obiettivo, o lasci perdere».

La crescita

Il lavoro sicuro nell’officina di famiglia non le bastava: «in questo mestiere non si può fare carriera, io invece volevo crescere, imparare cose nuove». E aggiunge: «però è vero che l’esame è uno scoglio duro per tutti: lavoriamo, abbiamo una vita privata, conciliare anche con lo studio è davvero un rebus. Io sono stata fortunata, perché Sestu è abbastanza vicina alla Motorizzazione, ma c’erano colleghi che si facevano anche centinaia di chilometri».

Nessun errore

Il giorno dello scritto non ha avuto problemi: zero errori. Ma alla prova pratica era un’altra storia: «avevo davanti ingegneri esperti, la paura del giudizio c’era. Ma il giorno dell’esame ho varcato quella porta e ho sentito che ce la potevo fare». Questo lavoro «lo amo perché mi piace fare le revisioni, trovare la causa di un problema, risolverlo». Ora può guardarsi indietro, come l’alpinista che ha raggiunto la vetta: «mi godo il risultato, ma non escludo nuovi traguardi».

