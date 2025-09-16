VaiOnline
Champions.
17 settembre 2025 alle 00:20

La sfida di Chivu all’Ajax: «L’Inter è forte, serve solo continuità» 

Cristian Chivu oggi riabbraccerà Amsterdam, la città che lo ha accolto 19enne e salutato capitano dell’Ajax vincente. Ma il ritorno, che poteva essere carico solo di emozioni e ricordi, coincide con un momento già delicato per la sua esperienza sulla panchina dell’Inter: la prima notte di Champions League da allenatore nerazzurro arriva dopo due sconfitte consecutive e c’è l’obbligo di rialzarsi subito in Europa. Il tecnico lo sa e sa anche cosa vuol dire giocare contro i lancieri.

«Per me questa squadra è forte e lo ha dimostrato anche a Torino, poi se guardiamo il risultato si può puntare il dito», ha spiegato dopo l’arrivo in Olanda, «per me manca poco per dare continuità a quanto di buono abbiamo visto. Si tratta solo di risultati, non di prestazione». Nessuna rivoluzione, quindi, nemmeno in porta: Sommer manterrà il proprio posto dopo gli errori contro la Juventus. «Non mi sembra umanamente giusto metterlo in piazza e tirargli i sassi da tutte le parti: è importante, l’ha fatto vedere l’anno scorso con prestazioni ottimali. Cambiarlo perché lo chiede il popolo non mi sento di farlo. Uno con la sua esperienza e il suo valore è giusto rimanga in porta». Tuttavia non mancheranno alcune novità, con il dubbio legato a Lautaro Martinez alle prese con un problema alla schiena.«Non si è allenato, vedremo se riusciremo ad averlo a disposizione». In caso negativo è pronto Bonny per fare coppia in attacco con Thuram. In difesa De Vrij, Akanji e Bastoni, a centrocampo Frattesi e Sucic al posto di Barella e Mkhitaryan.

Le probabili formazioni

Ajax (4-3-3) : Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. Allenatore Heitinga.

Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore Chivu.

