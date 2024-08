La sfida di amazzoni e cavalieri  A Osilo c’è la Corsa all’anello 

Velocità, mira e destrezza. A cavallo. Oggi, a partire dalle 16.30, a Osilo c’è la “Corsa all’anello”, spettacolare giostra equestre che vedrà sfidarsi ben 47 tra cavalieri e amazzoni provenienti da tutta la provincia. Nella centrale via Roma, il borgo sovrastato dal medievale castello dei Malaspina offrirà a visitatori e turisti prima la sfilata in abito tradizionale, poi la corsa vera e propria che è uno dei simboli della passione e della perizia degli antichi osilesi nell’allevamento, doma e monta dei cavalli.

Festa dell’identità

Come ricordato anche dal poeta Sebastiano Satta: “La mia terra cantate. E chi la gara vinca, si avrà in premio un bel poledro che Osilo domò, Osilo chiara, altrice e domatrice di cavalli”. Una festa che la comunità vive con orgoglio e partecipazione. «Grazie alla Corsa all’Anello, Osilo è diventata un punto di riferimento regionale per la valorizzazione delle tradizioni equestri della Sardegna e non solo», dice il sindaco Giovanni Ligios. L’assessora alla cultura Patrizia Puggioni: «Miriamo al cuore del nostro pubblico, alle loro emozioni, così come i cavalieri mirano al loro obiettivo».

Tre tentativi

La giostra di Osilo è entrata a far parte della Rete Europea delle Giostre all’Anello, insieme ai Comuni di Oristano, Sulmona, Sinj (Croazia), Barban (Croazia) e Zante (Grecia). La sua peculiarità è che a differenza delle altre giostre equestri come la Sartiglia non si tratta di centrare con spada o stocco il bersaglio (la stella a Oristano) staccandolo dalla fune dove è appeso, ma al contrario lo spadino di legno deve restare conficcato nell’anello saldamente ancorato alla fune. Le possibilità sono tre. Lungo via Roma, coperta di sabbia, vengono sospesi tre anelli a distanza di 40 metri l’uno dall’altro. Questo consente al cavaliere di scegliere il momento migliore per provare a centrare il bersaglio.

A perdifiato sul tracciato

La difficoltà ulteriore è il tempo. I cento metri del tragitto vanno percorsi entro nove secondi, quindi il galoppo deve essere sostenuto. La rilevazione elettronica dei tempi garantisce la precisione e la trasparenza della gara. E il folto pubblico, assiepato ai lati della transennata via Roma, “sa ‘ia manna”, parteggia per i propri beniamini e ne ammira l’abilità sui purosangue e anglo-arabi lanciati al galoppo.

I partecipanti

Su 47 partenti Osilo schiera 22 cavalieri. Gli altri vengono da Nulvi, Ittiri, Sassari (però Giuseppe Mele indosserà l’abito di Nuoro mentre Carlo Carta quello di Sorso), Ploaghe, Castelsardo (Cugusi sfoggia l’abito di Valledoria), Sennori (Fiori ha l’abito di Padria), Uri, Escolca e Olbia, anche se l'amazzone Giulia Carzedda gareggia con l’abito di Osilo. La più giovane è Teresa Orunesu, 14 anni, di Bitti. Il più giovane Francesco Matticari, 16 anni, che difende i colori di Narni, la città umbra gemellata con Osilo. Da capire se visto l'elevato numero di iscritti saranno fatte sei o sette discese. L’anno scorso ha vinto Gavino Manca di Nulvi con Scherkan, facendo il bis visto che aveva vinto nel 2022, l’anno della ripresa dopo i due di stop a causa della pandemia. Gli altri due gradini del podio 2023 sono stati invece occupati dai cavalieri di casa Riccardo Migheli (vincitore nel 2018) e Carlo Ledda.

