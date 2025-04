La sfida di 37 attività riunite in nome dello sviluppo del paese 

L'unione fa la forza. Con questo spirito è nato ufficialmente il Centro commerciale naturale di Riola Sardo formato, per ora, da 37 fondatori tra attività commerciali, professionali, agricole e associazioni sportive e culturali. Ma sono pronte ad aggiungersi anche a breve attività di ristorazione, vitivinicole e apicoltori. L'assemblea ha eletto il direttivo: Barbara Giusto sarà la presidente, mentre Barbara Marise vicepresidente. «L’idea è arrivata dal Comune e un anno fa abbiamo iniziato a presentare il progetto alle attività del paese - raccontano Giusto e Marise - L'obiettivo è valorizzare e riqualificare il commercio, promuovere il territorio con eventi di ogni tipo, come anche i prodotti locali e le imprese. Ora ci metteremo al lavoro per realizzare anche un marchio di qualità unico. Abbiamo tanti prodotti ottimi, che però hanno bisogno di farsi conoscere altrove, capaci di attirare tanti visitatori». I consiglieri invece sono Marcellina Enna, Sandro Sanna, Gervasio Corrias, Rita Chessa e Mario Fanari. «Vedere 37 attività sottoscrivere un patto di sviluppo comune - ha commentato il sindaco Lorenzo Pinna - con l'obiettivo di crescita economica e collaborazione, è un motivo di orgoglio. Osservare una così forte unione che mancava da tanto tempo, mi rende molto orgoglioso». ( s. p. )

