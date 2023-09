La sfida delle pari opportunità 

A lezione di Pari Opportunità. Countdown terminato per “Sui Generis”: sono iniziate ieri le tre giornate di formazione (domani l’ultima) nella facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, con i cinque ordini professionali (giornalisti, medici, avvocati, commercialisti e psicologi”. Un’occasione per discutere e confrontarsi su diverse tematiche: lavoro e professioni, salute e sanità, formazione e istruzione, ma anche la libertà delle donne.

Gli interventi

«Non va mai messa in discussione la figura professionale della donna. Bisogna prendere consapevolezza che niente è incompatibile con la realizzazione di sé stesse, la famiglia è conciliabile con tutto», ha dichiarato l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai. «Ho grande fiducia sul futuro, vedo molte donne in tante professioni di cultura. Non dobbiamo mai fare un passo indietro, dobbiamo guardare avanti». Dello stesso pensiero anche l’assessora comunale alle Politiche sociali, Viviana Lantini: «Dobbiamo parlare di rispetto, la comunità deve avere conoscenza di cosa sia e quali sono le pari opportunità. Ognuno deve fare la sua parte affinché la parità non sia solo una parola ma venga realmente messa in atto».

L’obiettivo

A spiegare cosa rappresenta Sui Generis è stata Rosanna Mura, presidente del comitato Pari Opportunità dell'ordine degli avvocati: «È un punto di partenza e arrivo di un lungo programma. Sui Generis indica la diversità nella terminologia, non ha la fisionomia degli altri e si differenzia. Prova a seguire un percorso formativo diverso sulla parità di genere», ha spiegato. «L’obiettivo è quello di costruire un ragionamento condiviso dalle varie professioni, il metodo è quello del dialogo. I temi di genere hanno bisogno di comunicazione perché sono trasversali, non devono essere solo temi dedicati alle donne ma devono essere quotidiani e di tutti». Sui Generis punta i riflettori su diverse delicate tematiche: violenza sulle donne, disparità retributiva e il maltrattamento sul lavoro. Oggi ci saranno nove tavole rotonde che si svolgeranno in tre sessioni contemporanee. Domani il dialogo con la giornalista scientifica, Roberta Ida Villa, i professori Silvano Tagliagambe e Maria Del Zompo, sulla “Percezione e idea della salute: dall'assenza di malattia al benessere della persona”.