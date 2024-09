La sfida della nuova procuratrice 

Quando Paola Dal Monte aveva preso servizio alla Procura di Crotone, mamma Alda le suggerì di applicare il principio “in dubio pro reo”. Ovvero quando non v'è certezza di colpevolezza è meglio che il giudice accetti il rischio di assolvere un colpevole piuttosto che quello di condannare un innocente. La neo procuratrice di Lanusei, durante il discorso d’insediamento di ieri in Tribunale, ha evocato l’aneddoto per ringraziare la madre e il padre Mario che, invece, le consigliò di gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo. «E io lo sto facendo in maniera convinta», ha affermato la procuratrice capo proveniente da Parma, dove ha lavorato come sostituta. Sessantuno anni, originaria di Cesena, è l’erede di Biagio Mazzeo.

La cerimonia

Ad accoglierla il presidente del Tribunale, Nicola Caschili, il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, autorità civili e militari e uno stuolo di avvocati. Al termine delle formalità di rito ha preso parola il pg: «La storia dell’Ogliastra ci impone di guardare con attenzione alle dinamiche criminali del territorio. L’Ogliastra è l’avamposto di legalità ed esempio di giustizia di prossimità». Sono ciclici i venti contrari che soffiano sui presidi di legalità ogliastrini: «Questo - ha sostenuto Patronaggio - è un circondario che va difeso anche dalle visioni di chi vuole razionalizzare la spesa pubblica e la giustizia, senza tenere conto delle presenza professionali importanti, oltre a un istituto penitenziario». La nuova procuratrice ha aggiunto: «Sono venuta qui per cercare di riportare la Procura di Lanusei a essere un’eccellenza all’interno di questa meravigliosa regione». In chiusura ha ringraziato anche un collega che, per l’occasione, le ha prestato la toga: «Perché lui oggi inizia una battaglia ben più difficile della mia».

Gli avvocati

In aula decine di avvocati del Foro, fra i quali anche Davide Burchi, sindaco di Lanusei, Fabrizio Demurtas, presidente della Camera penale, e Vito Cofano, presidente dell’Ordine. «Con l'insediamento del procuratore capo, preceduto dalla nomina nel giugno scorso del presidente, nei nostri uffici giudiziari - ha affermato Cofano - sono finalmente presenti due magistrati apicali, imprescindibili per una efficiente amministrazione della Giustizia. L'impegno che attende il nuovo procuratore è complesso, ma sono certo che con la sua notevole esperienza e con la collaborazione delle dottoresse Morra e Vitolo, si potranno superare tutte le criticità e garantire alti livelli di efficienza. Al nuovo procuratore capo non mancherà la leale collaborazione di tutti gli avvocati del Foro. Un ringraziamento al pg Patronaggio che ha sempre ascoltato le istanze dell'Ordine, e ha ulteriormente confermato, con le sue parole, l'importanza e l’essenzialità dei presidi giudiziari ogliastrini».

