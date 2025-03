La sfida della nonnina contro degrado e inciviltà «Pulisco sempre la piazza»  

Ogni giorno, il rito è sempre lo stesso.

Maria Celina Laconi 84 anni, invalida al cento per cento, prima di truccarsi e vestirsi di tutto punto «perché a me piace essere sempre in ordine ed elegante», mette una cuffia in testa, indossa gli stivali di gomma e armata di scopa e paletta esce per pulire tutta la piazza Monsignor Pala, che a Quartu tutti chiamano piazza Padre Pio per via della grande statua del Santo che sta proprio al centro. «La sporcizia proprio non la sopporto» dice, «e qui gli incivili sono di casa».

Perché, attenzione, qui gli operatori ecologici passano tutti i giorni, svuotano cestini, ritirano la spazzatura, ma basta che girino l’angolo, ed è tutto come prima. E questa nonnina ancora arzilla e scattante, ha deciso di fare la sua parte per combattere l’inciviltà.

In lotta contro gli incivili

«Basta vedere tutto quello che trovo», racconta Celina Laconi, «i mozziconi di sigarette sono ovunque. La gente viene, fuma e poi molto tranquillamente, anche se ci sono i cestini che hanno anche il portacenere, li butta per terra. Li vedo anche con i miei occhi da casa mia. Così per evitare che questa sporcizia finisca anche nel mio cortile, mi do da fare e pulisco io». Che ci sia sole o pioggia non fa differenza. Celina Laconi, a meno che ovviamente non stia male, la mattina è sempre in giro per il parco con la sua scopa.«Per non parlare degli escrementi dei cani, è pieno» dice ancora adirata, «questa non è la piazza dei proprietari maleducati, ma delle persone che vengono a sedersi nelle panchine per stare un po’ in compagnia e d’estate a prendere un po’ di fresco».

Amica di tutti

Nel quartiere ormai la conoscono tutti, così come i frequentatori della piazza. La vedono arrivare con scopa e paletta, la salutano e le indicano i posti dove ci sono escrementi, mozziconi, bottiglie e così via. «Io non lo so» ammette Laconi, «se di notte ci sono ragazzini che si riuniscono qui a fare chiasso, perché se devo essere sincera quando mi corico, mi tolgo l’apparecchietto acustico e non sento più niente, sta di fatto che di mattina ci sono bottiglie e cartacce e chi le ha lasciate non lo so». Di sera invece sta a casa: «Non posso stare tutto il giorno a pulire», sorride. «Il problema è che c’è troppa maleducazione. Non solo in questa piazza, ma basta vedere cosa c’è in giro. Le buste che lasciano a ogni angolo delle strade, la sporcizia. Ma come si fa? Non ce l’hanno una coscienza? Ma poi come fanno a sporcare dove loro stessi vivono?».

Dare l’esempio

Sposata con un ex comandante della stazione dei carabinieri di Quartu, si è rimboccata le maniche ed è rimasta a casa a badare ai figli e a fare la casalinga. Un amore lungo sessant’anni quello con suo marito, celebrato nel migliore dei modi qualche mese fa con tanto di nuove promesse. «Il giorno sì che ero elegante» dice Laconi, «non mi piace invece che le persone mi vedano quando esco a pulire perché per forza di cose mi devo mettere gli stivali, e raccogliere i capelli in una cuffia perché non mi posso sporcare».

La piazza sta proprio di fronte al Comando della Polizia locale ed è una delle più frequentate della città. E non solo da quartesi. Trovandosi proprio di fronte alla clinica, è crocevia anche di persone che arrivano da ogni angolo della Sardegna per le cure e che, nell’attesa degli appuntamenti si ritrovano proprio nella piazza. «Che immagine diamo se facciamo vedere la piazza sporca a chi viene da fuori? È bene che sia sempre pulito, dobbiamo dimostrare che siamo persone educate».

