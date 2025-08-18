VaiOnline
Planargia.
19 agosto 2025 alle 00:32

La sfida del turismo sulle due ruote  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è un segmento dell’accoglienza turistica in Planargia che sta crescendo con risultati sempre più esaltanti. È quello della mobilità ciclistica, capace di attrarre tanti appassionati anche ben oltre l’estate. Un turismo “lento” che trova nel territorio uno dei suoi scenari più affascinanti. E per sostenere questo fenomeno è nata in città la Bosa Bike Experience, frutto dell’intuizione di Valeria Salaris e Matteo Spadone. Lei, originaria di Bortigali, dopo anni trascorsi a Livigno, cuore pulsante del cicloturismo montano, ha deciso di riportare a casa il bagaglio di competenze maturato tra noleggi, escursioni e clienti internazionali. Lui, comasco, si è innamorato dell'Isola al punto da sceglierla come luogo in cui costruire un futuro.

La rete

Ci puntano loro ma ci crede anche l’amministrazione comunale e quella regionale. La Giunta Casula prima e quella Marras oggi nel corso del tempo hanno promosso e sostenuto iniziative e progetti che valorizzassero il turismo lento. E la Regione, tramite le “Ciclovie dalla Sardegna” non a caso ha previsto un tratto panoramico che collega Alghero e Bosa, un percorso lungo la costa nord-occidentale di circa 50 chilometri con viste spettacolari sul mare, scogliere e spiaggette nascoste.

L’idea

«La nostra storia – raccontano – è un mix di passione, sport e amore profondo per questa terra. A Livigno abbiamo affinato la nostra esperienza per oltre sette anni, poi la decisione di trasformare tutto in una professione da portare in Sardegna». Per riuscirci, la coppia ha investito in formazione continua: corsi per guide Mtb, certificazioni in meccanica, specializzazioni sulle e-bike, partecipazioni a fiere. Non solo, hanno studiato a fondo le potenzialità del cicloturismo in Sardegna attraverso seminari dedicati.

La scelta

«La scelta di Bosa non è casuale. È un borgo tra i più belli d’Italia, lontano dal turismo di massa, con un mix unico di paesaggi naturali, storia e tradizioni enogastronomiche. Un tesoro ancora poco esplorato, che il cicloturismo può contribuire a valorizzare. Non ci limitiamo al semplice noleggio – evidenziano Valeria e Matteo – perché ogni uscita può trasformarsi in un’esperienza guidata che intreccia sport, cultura e sapori locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 