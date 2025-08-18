La sfida del turismo sulle due ruote  

C’è un segmento dell’accoglienza turistica in Planargia che sta crescendo con risultati sempre più esaltanti. È quello della mobilità ciclistica, capace di attrarre tanti appassionati anche ben oltre l’estate. Un turismo “lento” che trova nel territorio uno dei suoi scenari più affascinanti. E per sostenere questo fenomeno è nata in città la Bosa Bike Experience, frutto dell’intuizione di Valeria Salaris e Matteo Spadone. Lei, originaria di Bortigali, dopo anni trascorsi a Livigno, cuore pulsante del cicloturismo montano, ha deciso di riportare a casa il bagaglio di competenze maturato tra noleggi, escursioni e clienti internazionali. Lui, comasco, si è innamorato dell'Isola al punto da sceglierla come luogo in cui costruire un futuro.

La rete

Ci puntano loro ma ci crede anche l’amministrazione comunale e quella regionale. La Giunta Casula prima e quella Marras oggi nel corso del tempo hanno promosso e sostenuto iniziative e progetti che valorizzassero il turismo lento. E la Regione, tramite le “Ciclovie dalla Sardegna” non a caso ha previsto un tratto panoramico che collega Alghero e Bosa, un percorso lungo la costa nord-occidentale di circa 50 chilometri con viste spettacolari sul mare, scogliere e spiaggette nascoste.

L’idea

«La nostra storia – raccontano – è un mix di passione, sport e amore profondo per questa terra. A Livigno abbiamo affinato la nostra esperienza per oltre sette anni, poi la decisione di trasformare tutto in una professione da portare in Sardegna». Per riuscirci, la coppia ha investito in formazione continua: corsi per guide Mtb, certificazioni in meccanica, specializzazioni sulle e-bike, partecipazioni a fiere. Non solo, hanno studiato a fondo le potenzialità del cicloturismo in Sardegna attraverso seminari dedicati.

La scelta

«La scelta di Bosa non è casuale. È un borgo tra i più belli d’Italia, lontano dal turismo di massa, con un mix unico di paesaggi naturali, storia e tradizioni enogastronomiche. Un tesoro ancora poco esplorato, che il cicloturismo può contribuire a valorizzare. Non ci limitiamo al semplice noleggio – evidenziano Valeria e Matteo – perché ogni uscita può trasformarsi in un’esperienza guidata che intreccia sport, cultura e sapori locali».

