La sfida del turismo religioso 

Un nuovo turismo grazie alla religiosità, spiritualità, all’accoglienza e al dialogo. Anche a Laconi, paese di Sant'Ignazio, in tantissimi hanno partecipato alla prima edizione di “Conventi aperti in Sardegna”, la manifestazione regionale ideata dalla Fondazione Cammino Francescano in Sardegna in collaborazione con l’assessorato regionale del Turismo. Un’iniziativa che, per la prima volta, ha messo in rete i conventi e i luoghi francescani e che si è tenuta in sette località dell’Isola.

Un nuovo turismo

Gli altri Comuni protagonisti della prima edizione sono stati Bottidda, Cagliari, Fonni, Iglesias, Sanluri e Sassari. Tra tutte le tappe però Laconi, capofila del progetto, ha fatto registrare un’affluenza particolarmente alta, confermandosi come una delle mete più apprezzate dai fedeli. Erano presenti pellegrini ma anche tante famiglie con bambini al seguito e appassionati di cultura e turismo esperienziale. Hanno potuto ammirare Laconi in tutti i suoi aspetti, molto apprezzato il convento francescano legato a Sant’Ignazio da Laconi, uno dei santi più amati dai sardi. Per tutti è stata un’occasione unica per vivere una domenica diversa accompagnati dai frati francescani e dai volontari della Fondazione attraverso visite guidate, momenti musicali, laboratori, degustazioni e percorsi nel cuore delle comunità. «Siamo orgogliosi di poter ospitare queste giornate – ha detto il sindaco Salvatore Argiolas – questo turismo diverso, esperenziale e archeologico ma soprattutto religioso può essere occasione di sviluppo per tutta la comunità».

L’evento

La manifestazione nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla vita conventuale e alla storia secolare di questi luoghi attraverso un percorso sostenibile e profondamente umano. Ma ha anche l'obiettivo di unire la religiosità alle bellezze storiche e architettoniche del territorio. E ora, visto il successo, si pensa ad organizzare eventi di questo tipo anche durante altri periodi l'anno. «Non c'è niente di più francescano che accogliere una persona che passa, chiunque essa sia, mostrando e condividendo la pace, che per noi è prima di tutto un dono divino, oltre che uno stile di vita» commenta il vicepresidente e ideatore del Cammino Francescano in Sardegna, padre Fabrizio Congiu. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA