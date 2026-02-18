La sfida del sindaco Mamdani: più tasse ai super ricchi 

New York. Zohran Mamdani lancia la sua prima sfida: alzare le tasse sui super ricchi di New York (il 2% per chi guadagna oltre un milione di dollari) oppure inasprire la pressione fiscale sulla casa aumentando le imposte di quasi il 10%. La scelta su come procedere è della governatrice democratica Kathy Hochul, attesa alla prova del voto per la riconferma a novembre a da poco appoggiata pubblicamente dal sindaco di New York.

Hochul fa resistenza. E ha già espresso scetticismo anche sull’aumento delle imposte sulla proprietà, che andrebbero a colpire 3 milioni di proprietari, molti dei quali della classe media. Per la governatrice la scelta è difficile nell'anno elettorale: se da una parte non vuole inimicarsi i ricchi e le donazioni alla sua campagna, dall'altra non può permettersi di perdere potenziali milioni di voti con un inasprimento delle tasse sulle abitazioni. Ma Mamdani non ha alcuna intenzione di arretrare su una delle principali promesse contenute nella sua agenda elettorale: la tassa sulla casa - ha spiegato - «è qualcosa che non vogliamo fare: è l'ultima spiaggia. Ma ci sono due strade che possiamo seguire: la tassa sui Paperoni è quella che offre una stabilità di lungo termine, mentre l'altra comporta problemi per tutti ed è quella che vorremmo evitare».

Del resto il sindaco ha sottolineato come, in un modo o nell’altro, bisognerà agire, visto che dalla la precedente amministrazione Adams ha ereditato un buco di bilancio che in due anni potrà arrivare a 5,5 miliardi di dollari. Dovesse decidere di forzare la mano e di procedere con l’aumento delle imposte sulla casa, Mamdani si troverebbe comunque a fare i conti con il consiglio comunale, all'interno del quale anche molti democratici sono contrari a toccare le proprietà. L'aumento delle imposte infatti rischia di peggiorare per le famiglie newyorchesi la cosiddetta crisi dell' affordability - la capacità di arrivare alla fine del mese - in quella che è già una delle città più costose al mondo.

Il braccio di ferro nello stato di New York sulla tassa sui ricchi riflette le tensioni in corso anche in California e mostra come gli Stati Uniti dipendono sempre più da un ristretto gruppo di ultra ricchi, le cui spese hanno effetti evidenti sui mercati finanziari e sull'economia reale.

