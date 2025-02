La sfida dei sandali al bastone pastorale 

I protagonisti di quella querelle del gennaio 1995 sembravano disegnati per eccitare la fantasia dei cronisti. Da un lato don Tamponi, il parroco: giovane, colto e dinamico, ha tutti gli strumenti per sceneggiare con efficacia la profondissima delusione sua e della comunità per quel divieto, abbattuto in extremis su un progetto che aveva coinvolto per mesi tutto il paese. Perciò si umilia clamorosamente, un ossimoro che la Chiesa conosce bene dai tempi di San Francesco che si prostra davanti al Papa con il saio inzaccherato: quando il vescovo celebra in italiano e ignora il messale in limba, lui davanti al suo gregge si sfila i paramenti sacri da concelebrante, si leva addirittura i sandali, depone sull’altare una pergamena con le sue dimissioni e prende posto tra i fedeli. Dall’altro lato c’è il vescovo di Tempio, monsignor Paolo Atzei. Come scrive il primo giorno Bachisio Bandinu nel suo fondo sull’Unione Sarda, “Il parroco si rifà alla legge del popolo, al diritto della parola materna. Ma il vescovo ricorda che la legge vige sempre in nome del padre. Così si avvia la sacra rappresentazione tra desiderio e divieto”. Eppure Atzei non si presta bene alla figura dell’antagonista puro, non è uno sceriffo di Nottingham della liturgia: è un francescano. Con i giornalisti spenderà parole ferme ma concilianti: «Ho visto i bambini piangere in chiesa ed ho provato dolore», ma non poteva fare diversamente: «Devo rispettare e far rispettare le norme emanate dalla Santa Sede».

E anche se emotivamente il campidanese di Oristano lo interpella più del logudorese del messale che ha rifiutato come irregolare, capisce l’amarezza dei fedeli che rumoreggiano e l’insofferenza del parroco. E per quanto quest’ultimo lo abbia accusato di usare il bastone pastorale con la violenza del potere, dopo la messa se lo porta a pranzo e cerca con lui una via d’uscita indolore, mentre dalla chiesa defluisce quel popolo che nel suo entusiasmo rapidamente fermentato in malcontento è a buon diritto il terzo protagonista della vicenda. E si lacera, raccontano i cronisti, fra l’amore per il parroco che ha risvegliato la sua coscienza identitaria e il rispetto per il prelato che esercita la propria autorità. Passeranno anni prima che il secondo riveli al primo il retroscena di quel non possumus, e altri ancora prima che il parroco li riveli.

Intanto nelle cronache di quel giorno spicca fra i bulzesi, come in bassorilievo, la figura di Gerolama Piga, 73 anni, che si è incaricata della principale mole della traduzione perfino «dimenticando di prendere l’insulina» per l’impegno e l’entusiasmo di quella inedita fatica culturale. E adesso piange mentre confida ai cronisti: «Don Francesco non meritava il trattamento che ha ricevuto. Del mio lavoro non mi importa. Ma mi dispiace molto per lui e per la gente».

Intorno, a fare da coro, le voci di rammarico da mezza Sardegna, con il presidente della Regione Federico Palomba che rimpiange l’occasione perduta, visto che “a ciascun credente sarebbe così più facile pregare a voce alta il suo Dio, che è in grado di asco ltare tutte le lingue, anche quelle minoritarie, del mondo”.

Poi, mentre la palla passa alla conferenza episcopale per cominciare una traiettoria lentissima e ancora oggi in corso, la notizia comincia a trascolorare nell’attualità politica e così, il terzo giorno, due patriarchi sardisti come Mario Melis e Italo Ortu la prendono come spunto per ribadire l’urgenza del bilinguismo e intanto dire proprio a Palomba: fai come il parroco di Bulzi, dimettiti. (cel. ta)

