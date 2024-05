La sfida dei piccoli amministratori 

Oristano ha la Giunta e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. L’assemblea dei più piccoli si è insediata ieri pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo degli Scolopi proprio come due anni fa fecero i colleghi più grandi. Tanta emozione ed entusiasmo per questi “amministratori” in erba.

La Giunta

Il sindaco dei giovani di Oristano, Davide Piras ha 13 anni e arriva dalla scuola di via Marconi: ieri in fascia tricolore aveva al proprio fianco nella veste di vicesindaco Gabriele Casu. L’esecutivo da subito operativo, è composto da sei ragazze: Emma Boasso agli Affari generali, Denise Niola allo Sport, Linda Su Ya Jing all’Ambiente, Emma Turnu al Bilancio e Matilda Antonazzo alla Cultura e all’istruzione.

Il Consiglio

Una ragazza è stata eletta anche alla presidenza del Consiglio: si tratta di Aida Salis che rappresenta ben 33 studenti e studentesse provenienti dall'istituto di via Marconi, dalla scuola Alagon e dal comprensivo 1 di piazza Manno. In una sala degli Evangelisti gremita di genitori e insegnanti che hanno partecipato all’insediamento dell’amministrazione comunale dei giovani, il primo discorso di Davide Piras carico di orgoglio ed emozione. «Le nostre idee, seppur diverse, ci possono insegnare a vedere il mondo da altri punti di vista – ha detto il sindaco al microfono – Lavoreremo su molti temi da quello ambientale a quello sportivo fino alla cultura. Sono gli argomenti che noi preferiamo e su cui vorremmo che la Giunta Sanna potesse puntare maggiormente per valorizzarli». I piccoli amministratori sono consapevoli di rappresentare i coetanei oristanesi e lo fanno da subito con grandissimo impegno. «Sono felice di occupare questo ruolo- afferma Aida Salis, la presidente del Consiglio dei giovanissimi- vogliamo sprigionare le nostre idee creative e realizzarle, vogliamo portare avanti progetti contro il bullismo e lavoreremo affinché la musica possa portare dei messaggi positivi». Molta soddisfazione da parte del sindaco Massimiliano Sanna. «Questi ragazzi saranno attenti osservatori della nostra città, ci daranno supporto e aiuto su tanti aspetti che noi adulti talvolta non riusciamo a vedere» ha osservato.

Il referente del progetto è Mario Di Rubbo, che ormai da tempo porta avanti l’importante lavoro di costituzione dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze in Sardegna attraverso lezioni di educazione civica e democrazia: «Ad oggi sono 108 le assemblee istituite- spiega- lavoriamo per il futuro affinché si possano costituire anche il Consiglio provinciale e quello regionale».

