La sfida dei Dessy si rinnova da centoventi anni 

Cagliari “Belle Époque” è un quadro contraddittorio di riti che diventano consuetudini, come il teatro e il cinema, e di dure lotte per migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Nel 1903, la notizia è sull’Unione Sarda, il signor Alberto Nunez, francese di origine tunisina, porta da Parigi il prodigioso apparecchio dei fratelli Lumiere che proietta immagini in movimento su un lenzuolo bianco. «È la meraviglie delle meraviglie», annota il cronista. Un’età nuova che a Cagliari si esprime con l’attivismo e i progetti del sindaco Ottone Bacaredda, che pure deve affrontare nel 1906 i moti del pane: la protesta parte dalla Manifattura Tabacchi e attraversa, come un vento impetuoso, tutta la città in sofferenza per il carovita.

La felice intuizione

In quel contesto, segnato da mutamenti radicali, muove i primi passi la ditta Dessy, specializzata nel campo delle componenti per l’elettricità, un’impresa familiare che è il frutto di una felice intuizione del capostipite Edoardo, classe 1880, artefice di una intrapresa che si intreccia con i destini della città. La prima sede è in via Mazzini. Sono trascorsi 120 anni dalla nascita.

La storia

Andrea e Alberto hanno raccolto quell’eredità, rappresentano la quarta generazione e, come sempre è stato per la loro azienda, una della più antiche nell’Isola, cercano di anticipare il futuro. Edoardo è il bisnonno: «Agli albori del Novecento», spiegano, «viene meno l’illuminazione a gas, e lui, nel 1904, decide di avviare da Cagliari, un’attività di commercio di materiale elettrico in tutta la regione». È una rivoluzione. L’energia elettrica è la nuova frontiera, simbolo di progresso e modernità. Si impossessa della quotidianità, entra a tutti gli effetti nella vita sociale ed economica. Un grande passo. Si abbandona il passato e l’abitudine di utilizzare per la rete pubblica lampade a olio di lentisco e a petrolio. Edoardo, “uomo del fare”, investe il suo denaro per avviare la prima attività commerciale che ha come oggetto la vendita di materiale elettrico agli stabilimenti e alle famiglie. La Seconda guerra mondiale e i bombardamenti violenti e devastanti su Cagliari e sui comuni limitrofi sono un freno momentaneo allo sforzo di sviluppo che è nuovamente vigoroso nella fase post-bellica della ricostruzione, in una primavera di fiduciosa rinascita.

Lo sviluppo

Nel dopoguerra la rete elettrica raggiunge tutti i comuni sardi e il 97,6% dei cittadini. Cresce la richiesta di forniture e di servizi. «Con la costruzione delle prime centrali idroelettriche e termoelettriche in Sardegna», aggiungono Andrea e Alberto Dessy, «l’azienda vive un periodo di forte espansione commerciale. Edoardo cede il timone al figlio Raffaele che sposta l’attività in Via Principe Amedeo, nel cuore del quartiere Marina». Resta l’obbiettivo del fondatore: mantenere le posizioni acquisite, non farsi travolgere dalla modernità, giocare d’anticipo con le scelte strategiche. Nell’alternarsi di generazioni, al comando dell’azienda arriva il turno di Giorgio, figlio di Raffaele e padre degli amministratori di oggi. Si rende necessario un nuovo trasloco. L’attività viene trasferita in via Grazia Deledda, nel cuore pulsante del tessuto urbano con studi professionali, negozi e uffici pubblici. Giorgio affronta le nuove sfide, in particolare quelle legate alle rinnovabili. «Tutto questo», sottolineano Andrea e Alberto, «ha portato all’acquisizione di nuove competenze e di nuovi mercati».

Le sfide

Alla fine degli anni Ottanta viene individuata una casa più ampia e confortevole (un’area di 2500 metri quadrati) in via Mercalli, a ridosso del Parco di Molentargius. Illuminotecnica e design con l’ausilio di progettisti e architetti, prodotti per aziende e famiglie, fotovoltaico, automazioni, domotica sono alcuni dei campi d’azione.

Lo sguardo è rivolto al futuro, ma la storia, che ha avuto inizio 120 anni fa con Edoardo Dessy, per la quarta generazione, con una nuova forma societaria e una struttura organizzativa di 16 persone, è una straordinaria fonte di energia.

