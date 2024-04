La sfida corre fra turismo e storia 

Inviata

Riola Sardo. A trecento metri dal Parco dei suoni si nasconde un sito che pochi conoscono: la Tomba dei giganti di Su Cuccuru Mannu. E c’è una spiegazione: nessun cartello indica la presenza di questo luogo archeologico nel Sinis, un vasto territorio che custodisce un grande patrimonio storico. Eppure la tomba, che sorge a breve distanza in linea d’aria dalla spiaggia di S’Anea Scoada, è ben visibile; certo non è di facile accesso, perché occorre conoscere il percorso per arrivarci. Ecco perché il Comune di Riola Sardo sta lavorando per la valorizzazione.

Il piano

L’idea dell’amministrazione comunale è far conoscere e promuovere questo gioiello culturale, all’interno di un percorso che comprenda l’antica chiesa di Santa Corona, nuraghi e la Tomba dei giganti, appunto. Un progetto che il sindaco Lorenzo Pinna, 44 anni, vorrebbe realizzare entro la fine del suo mandato nel 2025. Ma intanto è al lavoro per sfruttare al massimo le risorse dal punto di vista turistico: il crossodromo, che porta ogni anno un consistente giro di atleti su due ruote e tutto lo staff al seguito; il Parco dei suoni, fermo da un anno ma, promette il sindaco, pronto a ripartire per la stagione estiva con un calendario di appuntamenti. E, infine, i siti archeologici.

Il movimento turistico

A una manciata di chilometri dal mare, Riola Sardo ha tutte le carte in regola per cavalcare la sfida del turismo: la posizione geografica strategica, un ampio ventaglio di servizi che hanno spinto numerosi cittadini ad acquistare nel paese case da ristrutturare. «Alcuni sono residenti all’estero ma trascorrono qui parte dell’anno» spiega il sindaco. «Una ventina di strutture ricettive accolgono i visitatori. Ecco perché sono convinto che occorra puntare sul turismo e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico, allargando lo sguardo agli altri paesi del Sinis. Abbiamo più volte tentato di avviare un discorso con Cabras, il cui territorio confina col nostro, ma non si riesce ad andare oltre le parole».

La promozione

In attesa che il dialogo con i centri vicini sfoci in qualcosa di concreto, si lavora alla promozione. «Riola è città dell’olio e questo prodotto sarà al centro di un evento importante in programma entro l’anno col Gal» annuncia il sindaco Pinna. «Accanto ai nostri punti forti che sono i siti archeologici, la Tomba dei giganti di Su Cuccuru Mannu, i nuraghi nelle vicinanze, la chiesa di Santa Corona che stiamo già sfruttando per eventi culturali». La Tomba dei giganti «è stata rinvenuta non costruita ma scavata nell’arenaria» affermano l’archeologo Alessandro Usai e gli antropologi Enea Sonedda e Patrizia Martella. «Le dimensioni della galleria e la rifinitura del portello e delle pareti interne richiamano le tombe isodome più piccole degli altipiani di Abbasanta. Un’olla rinvenuta dentro la galleria si colloca nel Bronzo recente; gli altri frammenti ceramici sono riferibili allo stesso periodo. I resti scheletrici consentono limitate ma utili osservazioni di carattere antropologico». La chiesa medioevale di Santa Corona si affaccia su Mar ‘e foghe. La sua edificazione risale a un periodo tra l’XI e il XII secolo. Secondo lo storico Francesco Cesare Casula, intorno al 1100 pare che fosse annessa a un ospedale dei Templari per poi passare ai Camaldolesi di Bonarcado che la dedicarono a Santa Corona. Recentemente è stato anche ipotizzato che la chiesa sia sempre appartenuta ai monaci Cavalieri del Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA