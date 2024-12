La sfida all’Atalanta come un esame di maturità per gli ex Piccoli, Adopo, Zortea e Palomino 

Per la maggior parte è quasi un esame di maturità, per qualcuno una sorta di rivincita. Per tutti non sarà una partita come le altre, impreziosita dal momento storico dell’Atalanta, che mai si era ritrovata da sola al comando della classifica dopo quindici giornate. Scalpitano, manco a dirlo, gli ex Dea Piccoli, Adopo, Zortea e Palomino, sbarcati nell’Isola la scorsa estate per rilanciarsi e costruire – possibilmente – una storia alternativa lontano dalla squadra madre. I primi due, tra l’altro, sono ancora di proprietà del club bergamasco dove potrebbero tornare a fine stagione se il Cagliari non dovesse esercitare il diritto di riscatto. Certo non immaginavano che il livello della competizione sarebbe salito sino alla tacchetta più alta quando a luglio è stato stilato il calendario della Serie A e la data del 14 dicembre è stata cerchiata in rosso come appuntamento speciale del girone d’andata. E se la formazione di Gasperini ci arriva da capolista, anche loro hanno accumulato in questi primi cinque mesi di campionato sufficienti soddisfazioni, la mentalità e la giusta consapevolezza per reggere il confronto, o almeno provarci.

Missione bomber

I riflettori sono puntati, soprattutto, su Piccoli, bergamasco, capocannoniere rossoblù al momento con quattro reti e costantemente nell’orbita dell’Atalanta nonostante questo col Cagliari sia per lui il sesto prestito (non a caso l’eventuale riscatto è già stato fissato a una cifra piuttosto elevata, dodici milioni di euro). Aveva 13 anni quando ha iniziato la trafila nelle giovanili nerazzurre, 18 quando Gasperini lo ha fatto esordire tra i professionisti contro l’Empoli. Troppo elevata la concorrenza quando, a 20, ha poi provato a ritagliarsi un suo spazio, racimolando appena dodici presenze e segnando l’unico gol nel recupero della gara col Torino (un gol da tre punti, però). Da qui la scelta, d’accordo con l’allenatore-manager, di staccarsi per giocare con continuità, farsi così le ossa con la prospettiva di tornare, presto o tardi, dalla porta principale. Proprio Gasperini non perde occasione per elogiarlo, sia in privato che in pubblico, compatibilmente con le attuali esigenze dell’Atalanta, diventata nel frattempo una squadra top anche in Europa.

In rampo di rilancio

Lo stesso discorso vale per Adopo, sul quale, però, il Cagliari avrebbe più chance economiche se dovesse scegliere di riscattarlo (versando quattro milioni). Zortea è arrivato in Sardegna, invece, a titolo definitivo. Entrambi sono stati collaudati a più riprese dall’Atalanta, ma anche nel loro caso la concorrenza li ha oscurati sino a costringerli a cambiare aria. Ed entrambi, come Piccoli, sembrano aver trovato a Cagliari le condizioni ideali per poter dar sfogo al proprio talento. Il francese di origini ivoriane-senegalesi è diventato il centro di gravità permanente della squadra, anche se nelle ultime due partite Nicola ha preferito puntare inizialmente su un doppio mediano di qualità (Makoumbou-Marin) e schierarlo nella parte finale. L’ex Frosinone, invece, non ha rivali a destra, sta acquisendo sicurezza ogni gara di più anche in copertura e con i gol segnati contro Parma e Milan è già il miglior Zortea di sempre in fase realizzativa. Sabato alla Domus, l’occasione ideale per loro per dimostrare a Gasperini e ai dirigenti bergamaschi quanto valgono e, soprattutto, quanto sono cresciuti.

Una vita alla Dea

A sua volta, Palomino ha chiuso i ponti con la Dea dopo otto stagioni, di cui le prime sette da assoluto protagonista. Gli è capitato spesso di indossare la fascia da capitano, tra i ricordi più belli c’è indubbiamente il gol in Champions League contro lo Young Boys. Il caso doping (poi rientrato) ha condizionato l’ultimo, travagliato, anno nella città lombarda. La sua avventura in nerazzurro si è trascinata stancamente sino alla scadenza del contratto, sei mesi fa. I tifosi lo hanno voluto comunque omaggiare con uno striscione fuori dallo stadio il giorno dell’addio: “La maglia sudata sempre, grazie Palomino”. Difficilmente il difensore argentino partirà titolare sabato. Se dovesse avere l’opportunità, c’è da scommetterci, farà il possibile per farsi rimpiangere. Anche solo per dieci minuti.

