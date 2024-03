la sfida al vertice Tra Uta e Baunese termina in parità 

C.di S. Dolianova 1

La Palma M. Urpinu 0

C. di S. Dolianova : Ambu, Recano, Corda, Melis, Perra, Cannas, N. Zucca, N. Piras (58’ Lecca), Grosso, M. Zucca, Sitzia. Allenatore Melis.

La Palma Monte Urpinu : Dessì, Basciu, Boscu (78’ Faiferri), Cau, Mattana, Mura, Pandori (68’ Baldera), L. Piras, Porcu (85’ Degortes), Puddu, Sarigu. Allenatore Spini.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Rete : 63’ Recano.

Con una rete dell’esperto Gianluca Recano nella ripresa, il Città di Selargius Dolianova supera il La Palma al termine di una partita combattuta su un terreno al limite dell’impraticabilità. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ma senza creare grandi occasioni. Quella di Alberto Melis ha lottato su ogni pallone per cercare di incamerare l’intera posta e alla fine è stata premiata davanti a una compagine, quella cagliaritana, con tanti giovani di qualità. La rete decisiva è arrivata al 63’: sugli sviluppi di un corner battuto da Corda, il capitano Recano è saltato più in alto di tutti e ha insaccato. Inutile il tentativo di Dessì di salvare la porta. Gli ospiti si sono riversati in avanti alla ricerca del pari, ma la retroguardia biancorossa ha chiuso qualsiasi varco. Ora i ragazzi di Melis dovranno prepararsi in vista della super sfida con la Baunese. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA