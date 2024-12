La sfida a tutto campo del GSD Assemini tra scuola calcio, giovanili e Prima Categoria 

Al primo posto i giovani, un investimento per il futuro.Questo è il pensiero della società GSD Assemini, dove GSD sta per Gruppo Sportivo Dilettantistico. Nata nel giugno del 2013 da un gruppo di dirigenti, istruttori e genitori che da anni condividevano la passione per la scuola calcio, la società si è «fatta in due» per portare avanti la “mission” dedicata ai giovani della cittadina asseminese. Due realtà separate ma che viaggiano parallele sotto la stessa egida dirigenziale. La ASD Assemini che si occupa della scuola calcio e che raccoglie quindi la parte più giovane che va dalla categoria Piccoli amici ai Primi calci, dai Pulcini fino agli Esordienti. La ASD Asseminese, invece, si occupa della parte agonistica, dalla categoria dei Giovanissimi, passando per gli Allievi e per la Juniores, fino ai dilettanti della prima squadra che disputa il campionato di Prima Categoria.

«Siamo più di duecento atleti tesserati», sottolinea il presidente Alessandro Stara, «a cui si aggiungono i tecnici e i dirigenti per un progetto a lunga scadenza che intende dare ai giovani il migliore avviamento alla pratica del gioco del calcio nel rispetto delle diverse esigenze fisiologiche, psicologiche, pedagogiche e sociali». Alla base la scelta degli allenatori: «Un’attenta selezione di istruttori qualificati Figc garantisce che le attività siano validate dall’organo superiore e che siano modellate per ogni categoria di età».

Nell’attività della società il piacere di partecipare a vari tornei, tra cui, per diversi anni, il prestigioso “Torneo Mondiale Manlio Selis”, ma anche all’organizzazione di tornei ad Assemini. Ancora Stara: «Fino al 2016 abbiamo ospitato il celebre Torneo di Pasqua locale, il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile, torneo che negli anni Novanta è divenuto famoso in tutta la Regione». A questo si è aggiunto un appuntamento fisso come il “Memorial Stara”, dedicato a Efisio, padre dei due presidenti Sandro e Renzo, mentore del calcio giovanile asseminese che ha cresciuto e accompagnato intere generazioni all’amore per il calcio e per lo sport.

E dal settore giovanile si passa alla «prima squadra», formata da tanti giovani della propria «scuola» e pazienza se i frutti non si raccolgono subito. Una scelta coraggiosa che però sarà vincente nel tempo. E il futuro sembra roseo anche per quanto riguarda il campo di gioco. A giorni la consegna del campo di Santa Maria che ospiterà le squadre durante la ristrutturazione dello storico Santa Lucia.

