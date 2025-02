«La sfida a siccità e clima estremo si vince solo con gli investimenti» 

Inverni sempre più miti, piogge imprevedibili e pericolose, ritardi infrastrutturali mai colmati: «È impossibile immaginare un mondo agricolo competitivo quando intere zone della nostra regione sono isolate e non esiste una continuità territoriale delle merci», dice il presidente di Confagricoltura Stefano Taras.

Sassarese, 48 anni, imprenditore, guida da poco più di un mese un’associazione che conta circa 10mila iscritti «di cui 7mila di una certa dimensione: penso a realtà come Sa Marigosa, Sella&Mosca e Cao formaggi», sottolinea con orgoglio.

I cambiamenti climatici sono un problema reale.

«Le piante si adattano a un ambiente in cui si scandiscono le varie stagioni. Se si stravolge questo ciclo, le coltivazioni raggiungono in anticipo i vari stadi di crescita. Se un cereale dovesse fiorire in questi giorni, ad esempio, ci sarebbe un pessimo raccolto. Ma è il passaggio dal caldo al freddo in rapida successione a creare le criticità maggiori».

Come si affronta questa sfida?

«In termini scientifici. Si cercano nuove piante e varietà in grado di resistere a gelate e parassiti. Gli investimenti in innovazione e ricerca sono fondamentali».

Dia un voto al sistema irriguo della Sardegna.

«Se guardiamo il passato, penso agli anni ‘80, sono stati fatti alcuni passi in avanti. È ovvio che non è mai stato chiuso il cerchio: il fatto che l’interconnessione tra bacini sia a un livello insoddisfacente è innegabile. E questo dettaglio, visto che piove sempre più a macchia di leopardo, è fondamentale per capire l’emergenza».

Siamo in alto mare anche sotto altri aspetti.

«Sì, penso all’uso dei reflui depurati. Ora siamo abbondantemente sotto il 10%. Solo a Sassari si producono 15 milioni di metri cubi, a Cagliari due o tre volte tanto: masse di acqua sprecate. Mentre in altre regioni, come l’Emilia Romagna e il Veneto, hanno esperienze importanti nel riutilizzo».

Il ricambio generazionale nei campi è sempre più difficile.

«Questo perché non si sono evolute le politiche del settore. Prima si poteva contare sulla continuità aziendale da padre a figlio, ora il mondo è diverso. E se un giovane vuole cimentarsi in questo ambito e non ha un capitale troverà molti ostacoli nel ricevere credito dalle banche. Si è persa la cultura del sostegno al mondo agricolo».

La manodopera si trova?

«No, ed è un problema serissimo. Non si trovano manutentori per vitigni e uliveti, tanto per fare un esempio. L’agricoltura ha perso appeal. Ci sono ragioni di reddito e altri motivi strutturali».

Quali?

«Lo spopolamento. Per noi una chiave può essere la manodopera dall’estero: se funzionassero alcuni strumenti come il Decreto flussi, la situazione potrebbe migliorare».

In uno scenario del genere la formazione della manodopera diventa strategica.

«Sì, e in agricoltura se ne parla ancora troppo poco».

Come state affrontando la sfida della tecnologia e dell’intelligenza artificiale?

«Ci sono aziende che stanno investendo molto, penso al campo dei sensori per monitorare terreni e piante. Si può davvero fare davvero tanto per garantire una gestione moderna e puntuale delle imprese. È ovvio che queste sfide si colgono se si investe. E oggi in agricoltura si sta investendo meno».

Perchè?

«Forse è anche una questione politica. Nell’ultimo Piano di sviluppo rurale la Sardegna ha stanziato risorse dedicate agli investimenti sotto la media nazionale. Ecco perché poi non c’è sviluppo».

A proposito di cambiamenti, entro il 2030 un terzo del commercio sarà online: come vi state muovendo?

«Dobbiamo esserci anche noi sul web. Credo che favorire i processi aggregativi tra produttori sia una strategia vincente. L’importante è non mettersi sul mercato in maniera frammenta. Tutti i sistemi di vendita sono importanti, internet è sicuramente un ottimo canale, non deve essere solo un biglietto da visita».

Senza un sistema di trasporti adeguato però le esportazioni sono impossibili.

«Manca una vera continutà territoriale delle merci. Se fosse esistita avrebbe fatto da contrappeso alla situazione che si è creata oggi, con le tariffe dei traghetti rincarate a causa dell’eurotassa anti-inquinamento. Quello che sta succedendo è iniquo. Anche perché l’agricoltura, sotto il profilo della difesa dell’ambiente, sta già pagando abbastanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA