“La sfida” a Napoli 

Napoli, anni '50. L’ambizioso Vito Polara, guappo del contrabbando di sigarette, decide di espandere i suoi affari loschi nella malavita ortofrutticola mettendosi contro il boss Salvatore Aiello. La lotta tra i due è senza esclusione di colpi.
Opera prima di Francesco Rosi, napoletano, maestro del cinema civile italiano scomparso nel 2015, il film “La sfida” torna questa sera alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Premio Speciale della Giuria a Venezia 1958. Tre Nastri d'Argento nel 1959. Nel cast, Rosanna Schiaffino, José Suarez, Nino Vingelli, Rosita Pisano, Angela Luce, José Jaspe.
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