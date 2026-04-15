La Sfera Staccioli atterra in via Garibaldi 

In origine le cinque sfere da trenta quintali ciascuna, opera di Mauro Staccioli, era state posate sul muraglione di levante del porto di Arbatax con l’ausilio di potenti gru. Era il 1995, anno in cui venne fondato Su logu de s’iscultura (il progetto era dell’anno precedente), il museo d’arte contemporanea a cielo aperto di Tortolì, nato con l’obiettivo di integrare grandi opere plastiche nel tessuto urbano e naturale della cittadina. All’epoca il sindaco era Franco Ladu.

Oggi, a distanza di trent’anni, Marcello Ladu ha voluto trasferire una delle cinque sfere dal compendio della laguna di San Giovanni in via Garibaldi, dirimpetto i locali dell’Enel. È il nuovo arredo della strada in entrata dall’Orientale. «Così abbiamo riqualificato uno degli ingressi e restituito ulteriore lustro a Su logu ‘e s’iscultura», afferma il primo cittadino. Ulteriore perché, già un anno e mezzo fa, il Comune aveva stanziato 173mila euro per restaurare tutte le opere del museo in stato di semiabbandono. «Davanti alle opere installeremo anche un lettore Qr code che ci consentirà anche di intercettare la provenienza degli ospiti», aggiunge il sindaco. Il patrimonio del museo di arte contemporanea, salvato dal declino totale, sarà gestito dalla Fondazione Tortolì. (ro. se.)

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