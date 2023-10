La sfacciata meraviglia del genio di Wes Anderson   

Esistono pochi cineasti oggigiorno capaci di attirare l’attenzione come avviene per Wes Anderson. Fin dai suoi esordi il director americano ha saputo distinguersi per un linguaggio cinematografico fondato sulla citazione colta e man mano definitosi in una forma del tutto inedita, oltre che per la fortunata e quasi bizzarra abitudine di trovare a raccolta nelle sue pellicole un numero davvero consistente di interpreti d’eccezione. Dal dramma familiare sui generis “I Tenenbaum” alla passione per la tecnica dello stop motion in “Fantastic Mr. Fox”, senza dimenticare il riuscitissimo “Grand’ Budapest Hotel”, Anderson ha conquistato in tempi brevi l’apprezzamento del pubblico oltre che della critica vantando numerosi riconoscimenti e candidature ai più importanti premi internazionali.

La storia

E il fascino della commedia imperlata di ironia torna rinvigorito nell’ultimo “Asteroid City”, un’opera per il cinema che finge di trattarsi come pièce teatrale, stratificata su più livelli di comprensione e - ancora una volta - assolutamente unica nel suo genere. In un contesto scenico che precede la narrazione un drammaturgo e i suoi attori danno vita allo spettacolo di “Asteroid City”, la storia di una cittadina situata in Nevada comunemente nota per aver subito la caduta di un meteorite e per i frequenti test nucleari effettuati nelle zone limitrofe. Divenuta simbolo della comunità americana, la località celebra ogni anno le nuove menti del domani favorendo prestigiosi riconoscimenti a coloro che han contribuito al progresso tecnologico del paese. Ma l’avvento del tutto inaspettato di un alieno che ruberà l’asteroide sotto il naso incredulo dei presenti cambierà le strategie del governo: per evitare una pericolosa fuga d’informazioni i civili coinvolti saranno costretti alla quarantena. Nel frattempo i giovani inventori si alleeranno per rintracciare l’extraterrestre, allo scopo di conoscere più a fondo i suoi segreti e mettere al corrente la popolazione mondiale di un avvenimento tanto sensazionale. Alla solita maniera di Anderson nel rapire lo sguardo dello spettatore fin dai titoli di testa, il film colpisce per una successione costante di immagini e stimoli a schermo che quasi fa dimenticare il regolare svolgimento degli eventi. Già, perché basandosi su un intreccio a più livelli - corrispondenti ai fatti esposti dal narratore, a quanto avviene nel backstage e alle vicende della messinscena vera e propria - è grazie principalmente alle scelte visive adottate che riusciamo a cogliere in prima istanza la profondità dei piani semantici.

Il coraggio

Le scelte espressive degli interpreti si allineano coerentemente all’impostazione complessiva che gioca sull’autocritica, sulla farsa e su una satira solo apparentemente velata: quasi nelle vesti di inconsapevoli burattini gli attori agiscono totalmente asserviti al sistema, schiacciati dalle difficoltà intrinseche della rappresentazione, dal peso di avvenimenti inspiegabili e dallo sforzo inutile di infondere logica all’assurdità. Dopotutto Anderson lo si apprezza per questo: per un coraggio fuori dal comune nel prendersi la responsabilità del proprio modo di esprimersi, aldilà di ogni comune presupposto e di un approccio ordinario alla fruizione, a cui antepone tutta la sfacciata meraviglia del patrimonio immaginifico di cui dispone.

RIPRODUZIONE RISERVATA