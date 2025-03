La sezione Cai autonoma da Nuoro 

Verso la costituzione del Cai Ogliastra. Prende piede la nuova sezione che si rende autonoma da Nuoro dopo cinque anni. La riunione fondativa nei giorni scorsi a Villanova, coordinata dal presidente Nicola Secchi, con la partecipazione del presidente della sezione di Nuoro, Tonino Ladu, e il componente della direzione regionale Matteo Marteddu e condivisa dai soci Cai del Soccorso alpino e speleologico.

Dopo aver elencato i progetti realizzati e quelli in cantiere, Secchi ha rimarcato che i «tempi sono maturi per l’autonomia, radicando il Cai nell’intera Ogliastra, secondo i dettami dello Statuto fondato nel 1863». Ha sottolineato la «presenza e l’integrazione delle attività sociali con il mondo giovanile e scolastico, la partecipazione ai progetti di “design for all”, sentieristica dedicata, per tutti, senza alcuna esclusione per le disabilità, in linea con la nuova legge regionale voluta anche dal Cai».

Tra i temi sulla strada o sul sentiero della nuova sezione, il rapporto stretto con l’agenzia Forestas, il periplo ciclo-trekking attorno al lago Bau Muggeris, per certificarlo, renderlo fruibile e inserirlo nella rete escursionistica sarda e nazionale gestita dal Cai. Il sostegno è arrivato anche da Cristian Ibba a nome del soccorso alpino, si sono susseguiti poi gli interventi delle componenti del direttivo Martina Loi che ha spiegato l’utilizzo dell’app Georesq per la sicurezza in montagna, Federica Cabiddu, Cecilia Staffa, Elisa Caredda hanno disegnato la nuova sezione, con impegni e programmi, con la formazione tecnica e culturale degli escursionisti, con il rapporto stretto con i Comuni e con il Gal. Obiettivo ravvicinato raggiungere i cento soci. C'è l'impegno di Marteddu «per un rapida approvazione nel direttivo regionale».

