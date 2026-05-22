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Lula.
23 maggio 2026 alle 00:10

La sezione Avis del paese festeggia i suoi primi 40 anni 

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Domani nel santuario di san Nicola si celebrano i 40 anni della sezione Avis di Lula. Fondata nel 1986 per volere di un gruppo di volontari e con il sostegno dell'allora presidente provinciale Rina Latu, scomparsa qualche anno fa, l'associazione è stata sempre attivissima nella raccolta delle sacche di sangue.

Moltissimi i donatori che negli anni si sono avvicendati, promuovendo fra i giovani il senso di generosità che aiuta e sostiene medici e pazienti. Una vera e propria festa della solidarietà che inizierà alle 9 con un rinfresco offerto agli ospiti e proseguirà alle 10,30 con le relazioni della presidente Stefania Marras sul lavoro svolto in questi anni da parte dei volontari. Alle 13.00 il pranzo conviviale.

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