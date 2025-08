«La settimana cortissima? Una rivoluzione» 

Lavorare 4 giorni alla settimana anziché 5 a parità di stipendio? L’innovazione sperimentata con successo in Inghilterra, Belgio e Germania e in poche grandi aziende del Nord Italia può garantire risultati sorprendenti anche se ad adottarla è la piccola impresa di un giovane artigiano all’avanguardia. Marcello Cara, 42 anni, titolare di una falegnameria con sede operativa nella zona industriale di Guasila, ha spiazzato innanzitutto i suoi due dipendenti quando - a inizio luglio - ha annunciato l’eccezionale novità: «Da domani lavoreremo dal lunedì al giovedì, avrete il venerdì libero».

La scelta

L’istinto è stato pensare a uno scherzo, a una battuta di spirito del loro capo all’improvviso diventato burlone. «Quando hanno capito che non avevo preso un’insolazione e che non stavo impazzendo, mi hanno chiesto quando avrebbero dovuto recuperare le ore del venerdì. Ci ho messo un po’ a convincerli del fatto che non ci sarebbero state sorprese: avrebbero davvero lavorato un giorno in meno a parità di condizioni», racconta il falegname di Guasila che ha “rubato” l’idea alla Lamborghini. «L’intuizione mi è venuta leggendo un articolo che descriveva il successo della settimana corta attuata dall’azienda automobilistica bolognese - racconta Cara -, sono sempre favorevole a ricercare soluzioni che possano mantenere in equilibrio la produttività dell’azienda con il benessere degli operai, così ho deciso di provarci».

Il piano

Certo, ridistribuire compiti e ridefinire tabelle di marcia è decisamente impresa più ardua se si hanno solo due dipendenti e non gli oltre 2000 che timbrano il cartellino alla Lamborghini. Eppure la piccola falegnameria di Guasila ce l’ha fatta: al termine di una sperimentazione lunga un mese sono stati consegnati tutti i lavori previsti per fine luglio.

Le reazioni

I più contenti? Gli operai e le loro famiglie. «Il mese scorso abbiamo lavorato dal lunedì al giovedì dalle 6 della mattina alle 14, in questo modo abbiamo anche evitato le ore più calde - racconta Carlo Pilloni, 46 anni, di Selegas -, inoltre avere il venerdì libero è davvero bello, si ha più tempo per stare in famiglia». Matteo Lai, 24 anni di Siurgus Donigala, ha sfruttato i lunghi weekend per andare più spesso al mare. «I miei amici all’inizio non ci volevano credere, mi hanno chiesto: ma il tuo capo ha bisogno di altri operai?», ci scherza su Lai.

Lavorare meno per lavorare meglio non è solo uno slogan. «In effetti lo avevo letto: un miglior equilibrio vita-lavoro contribuisce a incrementare la produttività», conclude Cara.

