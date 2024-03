La Setmana Santa, rito e tradizione 

Diciassette cori provenienti da diverse zone dell’Isola, la Banda Dalerci e qualche novità nei percorsi che seguiranno le processioni e che si allungherà per la via Crucis. Tutto pronto, dopo mesi di preparativi, per la Setmana Santa a l’Alguer edizione 2024, che prenderà il via il 22 marzo catapultando la città in uno dei momenti più identitari e intimi della sua tradizione. Ieri mattina al Quarter la presentazione con il sindaco Mario Conoci, don Angelo Cocco della Diocesi Alghero-Bosa, don Giampiero Piras governatore della Confraternita della Misercordia, Alessandro Cocco assessore al Turismo, Maria Giovanna Fara della Fondazione Alghero e Mario Peretto dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore Costantino. Con loro gli alunni del Liceo Artistico che firmano l'immagine dell'edizione 2024 della Setmana Santa: quest’anno è stato scelto l’elaborato "l'Amor et Passio Domini" di Adriana Caria, classe 5A.

L’evento è organizzato dalla Confraternita della Misericordia da sempre custode del protocollo religioso riproposto immutato da oltre quattro secoli. Alghero farà un tuffo indietro nel passato quando, nel 1600, era ancora una roccaforte spagnola. In questi giorni i drappi rossi rivestono i lampioni del quartiere antico, seguendo un itinerario preciso: quello che venerdì santo percorreranno le confraternite seguite dal corteo di fedeli con in mano i caratteristici farols. Migliaia di fiaccole vermiglie dietro la statua di legno del Cristo venuto dal mare. Religiosità, ma non solo. Con i riti pasquali si apre, di fatto, anche la stagione turistica. Per la Pasquetta in musica è previsto un concerto dei Collage. (c.fi.)

