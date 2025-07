La sete della Nurra colpisce gli allevamenti 

La grande sete della Nurra rischia di uccidere gli animali, la morsa della siccità dimezza i raccolti con effetti devastanti sugli allevamenti. Dalla borgata di Sassari la disperazione di agricoltori e allevatori, ieri mattina riuniti nel salone parrocchiale di La Corte dalla Coldiretti Nord Sardegna per lanciare il grido d’allarme con sindaci e istituzioni: «Siamo arrivati al punto finale di una tragedia annunciata», denuncia il presidente Antonello Fois, «serve un immediato intervento da parte delle istituzioni per garantire da subito le forniture di acqua con autobotti della protezione civile».

L’appello

A secco anche le sorgenti secolari, e se la risposta all’emergenza non sarà immediata a subirne le conseguenze non saranno soltanto le aziende, ma anche i consumatori, con meno prodotti della terra e costi più alti. «Un problema sociale che riguarda famiglie e l’intero tessuto dell’Isola già colpito dalla lingua blu», per il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. «Sono stati stanziati 25 milioni di euro per pozzi e cisterne con 25mila euro ad azienda grazie alle nostre richieste, soldi fermi da un anno - sottolinea - perché il bando, pur pubblicato, non è stato mai aperto».

Servono più invasi, pozzi efficienti e una gestione idrica efficace con infrastrutture che non disperdano il 50% dell’acqua. «I nostri allevatori sono allo stremo», aggiunge il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Marco Locci «aziende che ogni giorno si caricano di costi folli solo per abbeverare gli animali e mantenere in vita i capi. Serve il coraggio politico di intervenire con misure straordinarie e strutturali affinché le politiche che chiediamo da anni possano finalmente vedere la realizzazione concreta».

Il territorio

All’assemblea hanno partecipato i sindaci del territorio che hanno dato la loro disponibilità a sostenere allevatori e agricoltori e chiedere l’intervento immediato della Regione. l primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia ha garantito viaggi giornalieri di autobotti da 12mila e da 7mila litri, a partire da oggi, per rispondere immediatamente all’emergenza siccità e consentire così alle aziende della Nurra di abbeverare il bestiame. Il Comune di Porto Torres ha attivato una ricognizione del numero di aziende agricole e allevamenti sul territorio così da predisporre un servizio di approvvigionamento idrico per dar da bere agli animali.

RIPRODUZIONE RISERVATA