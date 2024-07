La sete avanza, sindaci in fila per avere i pozzi 

Tutti in fila per un pozzo artesiano. Eventualmente il piano b suggerisce l’acquisto di cisterne con relativo sistema di montaggio. In un’Ogliastra ostaggio della sete, le imprese specializzate nelle trivellazioni hanno l’agenda intasata di appuntamenti. Fioccano le richieste di preventivi e di sopralluoghi. Nessun paese si sente immune, anche se qualche centro ancora resiste senza restrizioni, fra cui tre delle località a maggior vocazione turistica quali Tortolì, Bari Sardo e Baunei.

Mezzi e operai delle ditte, che in Ogliastra si contano sulle dita di una mano e sono concentrate quasi tutte a Tertenia, si muovono da nord a sud del territorio. In media per realizzare un pozzo artesiano servono cinque ore di tempo, sempre che tutto fili liscio. Perché non sempre nel punto del terreno indicato dal committente si trova l’acqua: spesso non sono sufficienti neppure 200 metri di profondità. Come avvenuto ieri mattina a Cardedu, dove l’impresa Mario e Daniele Mereu ha trivellato per 100 metri senza tuttavia avere il risultato sperato dal proprietario dell’area che, a quel punto, ha desistito.

Le operazioni

Uno dei pozzi appena realizzati a Tertenia, dove la siccità ha oltrepassato i livelli di guardia, ha richiesto cinque ore di lavoro per una profondità di 110 metri. I costi di mercato sono variabili e subordinati all’area in cui il cliente chiede l’opera. Indicativamente la spesa al metro lineare è di 60 euro, compresa la fornitura e messa in opera dei tubi atossici da 180 millimetri con uno spessore di 6 millimetri. Dopo due o tre giorni, a lavoro terminato, il proprietario può avviare le operazioni di pulizia, collegare il sistema di pompaggio e la pratica è chiusa. In uno dei pozzi freschi di realizzazione nella parte alta di Tertenia i risultati sono confortanti. «I risultati di laboratorio sono soddisfacenti. Se dovessero confermare le attuali portate indicative - spiega il sindaco, Giulio Murgia - dovremmo riuscire a garantire l’attuale erogazione per i prossimi mesi nella parte alta dell’abitato». Senza quei pozzi gli utenti di quella zona avrebbero rischiato di patire la sete già dalle prossime settimane. Ora le attenzioni sono concentrate sulla Marina di Sarrala: «Tra due settimane, più o meno, avremo a disposizione il dissalatore a noleggio».

Lotta contro la sete

Le trivelle sono entrate in funzione anche a Villagrande. Ieri mattina un’impresa specializzata ha perforato, per oltre 40 metri, il terreno nella zona de Su Biviu. «Le prime rilevazioni sono confortanti», è la conferma del sindaco, Alessio Seoni. I risultati positivi, dopo che i pozzi del compendio ex Barbagia Flores non hanno garantito futuro idrico, sono un incentivo ad andare avanti con analoghe procedure: «A poca distanza dal punto appena trivellato procederemo con la costruzione di un secondo pozzo e nel caso da una vena nuova ottenessimo i risultati auspicati rivedremo tutto il sistema dei pozzi che alimentano Villagrande e Villanova Strisaili anche nell’ottica di un importante risparmio energetico».

A Girasole, superati i quattro giorni di passione senza una goccia d’acqua, gli amministratori comunali andranno in missione a Cagliari. C’è una condotta di 12 chilometri, che corre da valle di Villagrande verso l’abitato, da riparare. Un onere di Abbanoa su cui il Comune nulla può fare. «Andremo dall’assessore ai Lavori pubblici - dice il primo cittadino, Lodovico Piras - per sollecitare l’avvio dei lavori dello Schema Ogliastra di cui fa parte anche la condotta che alimenta le nostre utenze. Non è un intervento derogabile». In paese, mercoledì, l’acqua agli assetati l’ha fornita un’autobotte di Abbanoa, quando comunque il sindaco aveva già allertato il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, sull’emergenza «che stava evolvendo in un problema di igiene pubblica».

