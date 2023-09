La serranda sollevata e il fuoco nel garage, la pista dell’attentato 

Potrebbe essere doloso l’incendio che all’alba di mercoledì ha danneggiato il garage e il piano terra di un appartamento di via Manin a Quartu. Non si esclude che il rogo sia stato appiccato all’interno del garage con la serranda che sarebbe stata sollevata dall’esterno e col fuoco che ha poi raggiunto due auto parcheggiate all’esterno. Gli agenti del commissariato di Quartu, coordinati dalla nuova dirigente Silvia Casu e dal sostituto commissario Gianni Noto, mantengono uno strettissimo riserbo. Ma sarebbe ormai accertata la pista del dolo: un’ipotesi suffragata dal sopralluogo effettuato dalla polizia e dai vigili del fuoco che sarebbero anche in possesso delle immagini di una telecamera piazzata nelle vicinanze del fabbricato danneggiato dal rogo, ma accessibile ai residenti.

Diverse le persone sentite dagli investigatori tra ieri e mercoledì: ovviamente in merito non sono trapelate indiscrezioni. Si lavora senza sosta con l’obiettivo di chiarire tutto su una vicenda davvero inquietante. L’incendio come è noto si è sviluppato poco prima delle 5 dell’alba di mercoledì, col rogo che ha aggredito tutto quanto era custodito nel garage e le due auto parcheggiate all'esterno. Immediato l’allarme con l’evacuazione dei residenti e con due persone, una donna e un bambino di dieci anni, finiti in ospedale per accertamenti e poi dimessi. ( r.s. )

