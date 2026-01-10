VaiOnline
Tortolì.
11 gennaio 2026 alle 00:10

La serie di Aragoni sbarca su Netflix Usa 

«That dirty black bag» (Quella sporca sacca nera), spaghetti western firmato da Mauro Aragoni sbanca su Netflix America con oltre diciotto milioni di ore di visione tra il 2024 e il 2025. Il dato è stato reso pubblico da piattaforme di monitoraggio come Flix Patrol, diventando tra le serie italiane più viste lo scorso anno. Un altro grande riconoscimento per il regista tortoliese classe 1988. «Per una serie europea non originale Netflix, appartenente a un genere di nicchia come il neo-western, si tratta di una performance di catalogo molto significativa, che ha contribuito alla nascita di un cult following internazionale» dice Aragoni. Ma non solo, è stata recentemente inserita nella prestigiosa testata americana Tv Line tra le migliori serie western mai fatte al mondo.

Un'altra bella soddisfazione dunque. Ma c'è un'altra bella novità che bolle in pentola. Aragoni rilancia con una nuova storia di Dylan Dog. Dopo il successo dell'albo speciale «L'oscuro messaggero», pubblicato lo scorso anno per Sergio Bonelli editore, sta scrivendo un nuovo episodio in uscita prossimamente.

Il cinema resta sempre tra le sue priorità. «Sono tornato alle origini, come feci con Nuraghes, ho ripreso il mio vecchio team, con il Reef Studio sto lavorando ad un film epico/storico/horror, ambientato nella Sardegna del 215 a.C. - racconta - c'è un cast sia sardo che internazionale. Stiamo lavorando insieme alla film commission che ci sta dando sostegno. Il progetto è molto ambizioso, ancora in fase di sviluppo e finanziamenti anche se abbiamo già girato alcune scene». (f. me.)

