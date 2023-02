«La Serie C deve far crescere i giovani  Il Cagliari? Ha potenzialità, è in ripresa» 

«Me l’ha chiesto Marani, di cui ho grande stima. Ricordo di essere partito dalla Serie C, so quanto è stata importante. Lì sono maturato come uomo e giocatore, è un campionato importante per chi, come me, non ha fatto le giovanili. Cercheremo di fare in modo che si allarghino le porte attraverso cui far passare i giocatori giovani verso le categorie superiori».

Quarant’anni di campo vissuti principalmente da giocatore, incantando il pubblico e gli addetti ai lavori con le sue giocate da fuoriclasse, e in parte da allenatore, ruolo rivestito anche a Cagliari dopo aver trascinato da calciatore i rossoblù alla promozione in Serie A prima e alla salvezza poi. Ora per Gianfranco Zola da Oliena comincia una nuova sfida, del tutto diversa: provare a rivoluzionare strategie e futuro della Serie C, la porta d’accesso al calcio che conta in Italia. Sarà il braccio destro di Matteo Marani, il giornalista eletto pochi giorni fa presidente della Lega Pro.

È stato proprio lui, conosciuto al grande pubblico anche perché volto Sky, a volere Magic Box al suo fianco: «Non è un nome ma un grande esempio che pensa in modo generoso e altruista ai ragazzi». E così ecco la candidatura e il grande successo, 55 voti (l’altro vice, Giovanni Spezzaferri, ne ha presi 33). «Cercherò di portare la mia esperienza», ha detto l’ex campione della Nazionale azzurra nonché di Nuorese, Torres, Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari.

Del progetto cosa l’ha convinta a lasciare il campo?

«Me l’ha chiesto Marani, di cui ho grande stima. Ricordo di essere partito dalla Serie C, so quanto è stata importante. Lì sono maturato come uomo e giocatore, è un campionato importante per chi, come me, non ha fatto le giovanili. Cercheremo di fare in modo che si allarghino le porte attraverso cui far passare i giocatori giovani verso le categorie superiori».

Quale ruolo ricoprirà?

«Dovrò portare esperienza e idee perché la Serie C sia il torneo ideale per la crescita dei giovani italiani. Sfrutterò quanto ho imparato girando il mondo, non solo giocando e allenando in Inghilterra. Sono a disposizione, cercherò di rendere un servizio alla comunità».

Quali differenze ha potuto vedere tra la nostra Serie C e quella inglese?

«Io ho giocato nella Serie B inglese e ho fatto amichevoli nella loro terza serie. Lì il seguito e l’attaccamento dei tifosi è forte. E c’è molta più sostenibilità economica. Un obiettivo che qui in Italia dobbiamo raggiungere: tutti i club devono essere sani, in grado di creare i propri giovani tramite un settore adeguato che stia sotto la prima squadra».

Cosa pensa delle seconde squadre? In Italia ne ha creato una solo la Juventus.

«La Juve è stata intelligente, quest’anno si sono visti ragazzi che in A hanno fatto bene arrivando da lì. Il progetto è interessante, forse non tutti possono permettersi di portarlo avanti. Magari cercheremo alternative, ci sono progetti e idee, vedremo come si comportano nel resto del mondo. Siamo stati eletti ora, ancora non abbiamo una soluzione per tutto. Se dicessi il contrario sarei un ciarlatano. Prima di tutto dobbiamo prendere coscienza dei problemi e parlare coi club per capire dove intervenire».

Perché la Sardegna, Cagliari a parte, con le sue squadre non riesce a superare la Serie C?

«La Serie B è una categoria ambita, tante squadre vorrebbero arrivarci e non riescono a farlo pur avendo avuto magari esperienze in Serie A. Servono tante risorse finanziarie, e Olbia e Torres non sembra le abbiano in questo momento. Una strategia potrebbe essere fare programmi a non breve termine, magari impostando un lavoro che riguardi i giovani facendoli crescere, ma la strada è lunga e non dà la certezza che si possa ottenere la qualità necessaria a raggiungere l’obiettivo. Si possono anche istruire gli allenatori. Si tratta di un lavoro che comporta una certa durata, poi si deve aspettare. Servono sostenibilità e prospettiva».

Come vede il momento no di Torres e Olbia?

«Strano. L’Olbia ha fatto bene un anno fa, ma siamo solo a metà torneo: c’è tempo per recuperare. Il campionato è molto competitivo, ci stanno momenti di difficoltà. Si deve continuare a lavorare. Ma non li ho seguiti abbastanza. È chiaro che da sardo vorrei vedere entrambe ancora in Serie C».

Il Cagliari zoppica in Serie B e la promozione diretta sembra sfumata.

«Ho visto la partita col Como, sembra in ripresa. Ha potenzialità. Serve continuità nei risultati. Ma anche fortuna, ha avuto tanti infortuni che alla lunga pensano».

La scelta Ranieri è stata giusta? Ingaggiare una icona che decide di scendere di categoria non è stato un azzardo?

«Non posso giudicare io Ranieri, lui è un allenatore saggio. È stato coraggioso. Dà maggiore valore alle persone. Si è messo in discussione e questo gli fa onore».

Quanto toglierà l’abito da dirigente, tornerà ad allenare? La si potrà vedere anche sulla panchina del Cagliari magari?

«Ora sono concentrato su questa nuova attività, cercherò di dare un contributo al calcio in questo modo. Ho scelto di dare più spazio alla mia famiglia e ai miei interessi. Ho tempo e risorse per farlo e ci provo». Poi, si vedrà.

