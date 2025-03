La serie A si ferma per le Nazionali coppa serie b: jasna alle final eight 

La Jasnagora vola alle Final Eight di Coppa Italia di B femminile. Nell’ultima giornata della fase a gironi, la squadra allenata da Versace batte 5-3 il Cus Cagliari conquistando il primo posto in classifica e il pass per l’ultimo atto del torneo.

Alle universitarie sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi, ma negli ultimi due minuti di gara è stata la Jasna ad avere la meglio al PalaConi. Decisivi i centri di Mendes, Illiano, Lorrai ed Exana, cui si è aggiunto un autogol delle ospiti. Al Cus invece non sono bastate la doppietta di Garau e la rete di Gungui. Sarà dunque la Jasnagora a rappresentare la Sardegna alle Final Eight di Coppa Italia in programma a Fasano e Mola di Bari tra il 4 e il 6 aprile.

Nell’altra gara disputata per completare il quadro del girone di qualificazione tutto sardo l’Arzachena si è imposta 4-0 in casa contro l’Oristanese.

Non ha giocato il Cagliari in Serie A femminile: il campionato che è rimasto fermo per la pausa per le Nazionali. Tra le rossoblù sono state convocate Anthea Polloni dall’Italia e Maria Mantyla dalla Finlandia. Nel weekend il Cagliari ha giocato con la sua Under 19 vincendo 4-2 ad Aosta e aggiudicandosi la quinta vittoria in altrettante gare di campionato. Dopo la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia le giovani rossoblù conquistano anche la prima posizione matematica del girone A con una giornata d’anticipo e la conseguente qualificazione ai quarti di finale scudetto contro la seconda in classifica del girone B. La prima squadra tornerà a giocare il 29 marzo, in casa contro la VIP.

RIPRODUZIONE RISERVATA