La Serie A riparte col botto: c’è Milan-Juve 

La Serie A riapre i battenti con un'alta classifica affollata da sei squadre in due punti. In teoria il turno, che precede la quinta giornata di Champions, sembra ritagliato su misura per Inter, Atalanta e Fiorentina, che affrontano avversari abbordabili come Verona, Parma e Como (tutte in trasferta) mentre ci saranno tre big match: Napoli-Roma con l'esordio di Ranieri, Lazio-Bologna e soprattutto Milan-Juventus.

Il big match

Oggi a San Siro a partire dalle 18 si disegna il destino del Milan, reduce dal pari di Cagliari e attardato di otto punti dal Napoli, anche se deve recuperare la partita con il Bologna. Fonseca, che sembra avere rigenerato Leao, si affida a Morata affiancato dal punto fermo Pulisic, si aspetta una super gara come con l'Inter e il Real Madrid per tornare in corsa. La Juventus, a sua volta, ha molte contraddizioni: è l'unica imbattuta, non segna tanto ma ha il miglior attacco in trasferta. Thiago Motta ha fiducia ma è pieno di infortuni (anche Vlahovic) per cui punta anomala sarà Weah jr, proprio nello stadio in cui ha giganteggiato il padre. Ancora in panchina Douglas Luiz e Fagioli, pronto a cambiare aria. Si decide molto sulle fasce: Theo Hernandez e Leao contro Conceicao e Savona.

Riflettori sull’Inter

La tredicesima giornata si aprirà con Verona-Inter alle 15. inzaghi perde Calhanoglu, valuta se schierare subito Lautaro (che ha raggiunto Maradona per gol segnati in Nazionale), ma dovrebbe disporre agevolmente del Verona di Tengstedt, che ha perso 7 delle ultime 9 gare e non ha mai pareggiato. L’Inter punta a prendersi la vetta in attesa della gara del Napoli, in campo domani contro la nuova Roma di Ranieri.

La Dea al Tardini

Discorso simile per l'Atalanta di Gasperini che sta valorizzando tanti nomi nuovi del mercato (oltre a Retegui, anche Samardzic, Bellanova, Koussonou) facendo a meno di vari titolari infortunati. Sarà comunque una gara interessante quella di stasera al Tardini (il fischio d’inizio è fissato per le 20.45) perché il Parma gioca bene e ha tanti giovani di valore.

RIPRODUZIONE RISERVATA